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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’den Milas’a yardım eli uzandı

İHA

Karacabey’den Milas’a yardım eli uzandı

Türkiye’yi günlerdir üzüntüye boğan orman yangınları devam ederken, diğer yandan zararın karşılanması için yardım seferberliği sürüyor. Karacabey Belediyesi, büyükbaş hayvanlar için yem sıkıntısı yaşandığını öğrenince hemen harekete geçerek, 2 tır dolusu saman balyasını aynı gün Milas’a gönderdi.
Karacabey Belediyesi yetkilileri, yangın bölgesindeki belediyelerle irtibata geçerek, ihtiyaçları tespit etti. Yangından kurtarılan büyükbaş hayvanların yem sıkıntısı çektiği öğrenildi. Bunun üzerine Harmanlı Mahallesi sakinleri, samanlarını yangın bölgesinde zor durumda kalan hayvan sahipleri ile bölüşme kararı aldı. Karacabey Belediyesi ve Karacabey Taşıyıcılar Kooperatifinin organize ettiği araçlarla 2 tır dolusu yardım, Milas’a doğru yola çıktı.
Harmanlı Mahallesi’ne giderek hayırseverler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, bu harekete destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Gerçekleşen görüşmede, Harmanlı Mahalle Muhtarı Erdem Çolak ile Karacabey Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Süzen ve mahalle sakinleri yer aldı.
Başkan Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Türkiye’mizi yasa boğan yangın felâketi ile karşı karşıyayız. Yaralanan, zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımıza da en kısa zamanda yaralarının sarılması dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bu tür felaketleri bir daha yaşamayız. Ve bu felâkette de gördük ki asil Türk milletinin özelliği olarak, devletmillet iş birliği içerisinde bu mücadele gerçekleştirilmektedir. Belediyemizden arkadaşlarımız da yangına maruz kalan ilçelerdeki belediyelerle, vatandaşlarımızla irtibat kurdular. Karacabey olarak nasıl yardımcı olabileceğimizi sordular. Bildiğiniz gibi orada hayvancılık faaliyeti de var. İnsanların damları yandı. Bu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız da meralara, boş alanlara çıkarıldı. Ve en büyük sıkıntının bu alanda olduğu arkadaşlarımıza iletilmiş. Muhtarımız beni arayıp, ‘hayırsever vatandaşlarımız katkı koymak istiyorlar, saman yardımında bulunmak istiyorlar’ dedi. Arkadaşlarımız da Karacabey Taşıyıcılar Kooperatifi ile temas kurdular ve belediyemiz ile birlikte, Harmanlı Mahallemizdeki bu hayırseverlerimizin saman balyalarını 2 tırla bu bölgeye ulaştıracağız” dedi.

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