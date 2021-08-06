Burak Kapacak, Fenerbahçe’ye doğru

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Bursaspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak’ın Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Yeşilbeyazlı kulüpten iki gün önce özel izin alarak İstanbul’a giden 22 yaşındaki futbolcu, Fransa’nın Bordeaux ekibiyle de görüşüyordu. Ancak Bursaspor Kulübü’nün Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Burak Kapacak’la ilgili resmi açıklamanın her an yapılması bekleniyor.

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