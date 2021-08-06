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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya’da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

İHA

Mudanya’da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Mudanya Belediyesi, kaçak yapılarla ilgili mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kaçak yapılar yıkılırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Esence, Eğerce, Söğütpınar ve Mesudiye mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda yapılan yeni imar planı çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılar ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukukî sürelerin ardından yıkılıyor. Son olarak Mesudiye Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 3194 sayılı İmar Kanunu’na muhalefet ve imar kirliğine sebep olduğu tespit edilen binanın yıkımı gerçekleştirildi.
İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kaçak yapıların yıkımı için tebligat gönderilip yasal süre veriyoruz. Bakanlığın belirlediği yasaları uygulama yükümlülüğümüz var ve bu yıkımları yaparak görevimizi yerine getiriyoruz” dedi. İmar affından faydalanıp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belgeleri iptal edilen yapılar ile ilgili çalışma gerçekleştirdiklerini de belirten Türkyılmaz, “Bu yapılar ile ilgili de gerekli idari iş ve işlemleri gerçekleştiriyoruz. İlçemizin değerli tarım ve turizm alanlarını korunarak, kaçak yapılaşma ile yok olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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