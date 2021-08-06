Bursa’da çöplük yangını

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Bursa’nın İznik ilçesinde çıkan çöplük yangını korkuttu.

Boyalıca Mahallesindeki çöplükte yangın çıktı. Çongu mevkiindeki çöplükten dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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