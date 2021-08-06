Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol açtığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Bursa Balıkesir yolu Uluabat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 45 AEK 905 plakalı otomobil sürücüsü Celal Ak, Bursa'dan Balıkesir istikametine seyir halinde iken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil orta refüje çarparak yolun karşısına geçti. Karşı istikamette seyir halinde bulunan Gökhan Pişkin idaresinde ki 05 AAV 341 plakalı kamyonun sol kısmına çarparak durdu.

Kazada sürücü Celal Ak ile araçta bulunan Halil Osman Ak, İbrahim Ak ve Medine Ak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sürücü Celal Ak’ın tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralı Halil Osman Ak’ın Karacabey Devlet Hastanesi’nde, diğer yaralılar İbrahim Ak ve Medine Ak’ın ise Uludağ Tıp Fakültesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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