Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol açtığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, Bursa Balıkesir yolu Uluabat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 45 AEK 905 plakalı otomobil sürücüsü Celal Ak, Bursa'dan Balıkesir istikametine seyir halinde iken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil orta refüje çarparak yolun karşısına geçti. Karşı istikamette seyir halinde bulunan Gökhan Pişkin idaresinde ki 05 AAV 341 plakalı kamyonun sol kısmına çarparak durdu.
Kazada sürücü Celal Ak ile araçta bulunan Halil Osman Ak, İbrahim Ak ve Medine Ak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sürücü Celal Ak’ın tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralı Halil Osman Ak’ın Karacabey Devlet Hastanesi’nde, diğer yaralılar İbrahim Ak ve Medine Ak’ın ise Uludağ Tıp Fakültesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çin zindanlarında inleyen Türklerin çığlıkları bu sergide Soykırıma uğrayan Doğu Türkistanlıların aileleri, Bursa Fetih Müzesi'ndeki sergide buluştu
YEREL HABERLER Çin zindanlarında inleyen Türklerin çığlıkları bu ...
Bursa’da çöplük yangını
YEREL HABERLER Bursa’da çöplük yangını
Burak Kapacak, Fenerbahçe yolunda
YEREL HABERLER Burak Kapacak, Fenerbahçe yolunda
Mudanya’da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Mudanya’da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
Burak Kapacak, Fenerbahçe’ye doğru
YEREL HABERLER Burak Kapacak, Fenerbahçe’ye doğru
Osmangazi parklarla donatılıyor Osmangazi’de her metrekareye yatırım
YEREL HABERLER Osmangazi parklarla donatılıyor Osmangazi’de her ...
Dünyanın en büyük makam odası Meydandaki makam odası ilçenin yeni cazibe merkezi oldu
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük makam odası Meydandaki makam odası ...
İnegöl'den yangınzedelere mobilya desteği
YEREL HABERLER İnegöl'den yangınzedelere mobilya desteği
Karacabey’den Milas’a yardım eli uzandı
YEREL HABERLER Karacabey’den Milas’a yardım eli uzandı
Jandarma ve sahil güvenlik personelinin eğitimine üniversite desteği
YEREL HABERLER Jandarma ve sahil güvenlik personelinin eğitimine ...
Üniversite tercihlerinde gençlere ‘Yıldırım’ destek
YEREL HABERLER Üniversite tercihlerinde gençlere ‘Yıldırım’ destek
Bursa’da artık her işin ‘BİKO’layı var
YEREL HABERLER Bursa’da artık her işin ‘BİKO’layı var
Yıldırım, Muğla’ya ‘can’ oldu
YEREL HABERLER Yıldırım, Muğla’ya ‘can’ oldu
Metroya maskesiz bindi, "Özel harekâtçıyım" dedi Maske takmamakta direnen şahıs, vatandaşlar tarafından metrodan indirilerek, güvenlik görevlilerine teslim edildi.
YEREL HABERLER Metroya maskesiz bindi, "Özel harekâtçıyım" ...
Bursa esnafı, Bursaspor'a destek için kenetlendi
YEREL HABERLER Bursa esnafı, Bursaspor'a destek için kenetlendi
Bursa'da araç devrildi, genç sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Bursa'da araç devrildi, genç sürücü ölümden döndü
Bursa’da motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bursa’da motosiklet hırsızlığı kamerada
“TOGG ile bir otomobilden fazlasını yapacağız” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “TOGG ile Bursa’ya teknoloji üssü kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER “TOGG ile bir otomobilden fazlasını yapacağız” TOBB ...
Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam yuvada kaldı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam yuvada kaldı
"Kadınlar Dünyayı Çalıyor"un geliri yangından etkilenen gençlere gidecek
YEREL HABERLER "Kadınlar Dünyayı Çalıyor"un geliri yangından ...
Bursaspor cephesinden transfer gündemine yönelik açıklamalar geldi
YEREL HABERLER Bursaspor cephesinden transfer gündemine yönelik ...
Camide korku dolu anlar Minibüs caminin bahçe duvarını yıkıp avluya daldı
YEREL HABERLER Camide korku dolu anlar Minibüs caminin bahçe ...
Bursa’da minibüsçülerin sopalarla yolcu kavgası Sopalı yolcu kavgası kamerada
YEREL HABERLER Bursa’da minibüsçülerin sopalarla yolcu ...