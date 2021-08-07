Bursaspor Kulübü’nden Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu’a tebrik mesajı

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Bursaspor Kulübü, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalyaya uzanan Buse Naz Çakıroğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Tokyo Olimpiyatları’nda tarih yazan sporcularımız için tebrik mesajı geldi. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize altın madalya kazandıran boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya kazandıran Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyoruz."

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