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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel’de Naim Süleymanoğlu Parkı hizmete açıldı

İHA

Kestel’de Naim Süleymanoğlu Parkı hizmete açıldı

Kestel Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Konutlar Bölgesi'nde yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Parkı, büyük bir coşkuyla hizmete açıldı.
Kestel Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Konutlar Bölgesi’nde 2020 Haziran Ayı’nda yapımına başlanan Naim Süleymanoğlu Parkı, hizmete açıldı. 30.000 metrekare alan üzerinde 1200 metre yürüyüş ve bisiklet yolunu bünyesinde barındıran parkta, meyve bahçesi, spor alanları ve otopark bulunuyor. 2 etaptan oluşan ve ilk etabı tamamlanan projenin ikinci etabında ise tenis kortları ile spor sahaları yer alacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bulgaristan Vetovo Belediye Başkanı Mehmet Mehmet, Mestanlı Belediyesi Meclis Başkanı Ersin Ömer, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, BALGÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda Kestelli katılım sağladı. Mehter gösterisi ve kuranı kerim tilavetlerinin ardından açılış konuşmaları gerçekleşti.
‘’İlk günkü heyecanla çalışıyoruz’’
Açılış konuşmasını yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, görev süresinin başlamasıyla daha yaşanabilir bir Kestel için çalıştıklarını ifade etti. Tanır, ‘’Spor, eğitim, kültürsanat faaliyetlerimizle, toplumun her kesimine ve kentimize katma değer sağlıyoruz. Başardıkça görüyoruz ki; yaptığımız her proje, insanlarımızın refahını yükseltiyor ve Kestel’imizin yıldızı daha da parlıyor. Milletimize hizmetkar olmak için beni layık gördükleri bu göreve geldiğimde, önümüzdeki 5 yıl boyunca üreteceğimiz hizmet ve projelerle, bu güvene layık olacağımın sözünü vermiştim. Ne mutludur ki, hemşehrilerimizin yüzünde bir tebessüm, gözlerinde bir parıltı görmek için ilk günkü heyecanla çalışıyoruz. Trafik Master Planımız, Çilek Sosyal Yaşam Merkezimiz, Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarımızla buluşturduğumuz yeni fırınımız, Kayacık Güneş Enerji Santralimizi, seçim beyannamemizdeki söz verdiğimiz gibi tamamlayıp hayata geçirdik. Akıllı meydan projemiz, hayvan barınağı ve otelimiz, millet kütüphanesi ile kıraathane projelerimizin çalışmaları hızla devam ediyor. Bugün ise Naim Süleymanoğlu Parkı’mızı hizmete açıyoruz. Her yaş grubuna hitap eden, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabileceği, yetişkinlerimizin yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği yemyeşil bir parkı Kestel’imize kazandırdık. Naim Süleymanoğlu Milletimize armağan ettiği altın madalyalar ve dünya rekorlarıyla gönüllerimize taht kurmuştur. Bu sebeple onun ismini burada ölümsüzleştirmek istedik.’’ diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan belgesel, katılımcılara izletildi. Daha sonra kurdele kesimiyle, Naim Süleymanoğlu Parkı, büyük bir coşkuyla hizmete açıldı.

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