Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 9. futbolcu



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - FENERBAHÇE´nin renklerine bağladığı Burak Kapacak, son 30 yılda Bursaspor´dan sarı lacivertlilere transfer olan 9. futbolcu oldu.

Bursaspor altyapısından yetişmesinin ardından A Takım´da son yıllarda süre alan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak, Fenerbahçe´ye transfer oldu. İki kulüp tarafından yapılan anlaşma kamuoyuna duyurulurken, genç oyuncu önümüzdeki sezon sarı lacivertlilerin formasını giyecek.

Bu transferin ardından Kapacak, son 30 yıllık döneme bakıldığında Bursaspor´dan Fenerbahçe´ye transfer olan 9. oyuncu oldu.

İki kulüpten de bu transferin bonservis bedeline ilişkin resmi bir bilgilendirme verilmezken; önceki transferler baz alındığında ve kamuoyuna yansıyan rakamlar etrafında toplamda 23 milyon 880 bin Euro´luk bonservis bedeli ödendiği görülüyor.

EN DEĞERLİSİ ELVİR BALJİC

Bursaspor´dan Fenerbahçe´ye en yüksek bedel ile transferi gerçekleşen oyuncu ise Elvir Baljic. Türkiye´de Bursaspor formasıyla performansını öne çıkaran Bosna-Hersekli oyuncu, 94 maçta 42 gole imza attı. 1998/99 sezonunda 9 milyon 500 bin Euro gibi o dönemin rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe´nin renklerine bağladığı Baljic, halen bu alanda zirvede bulunuyor. Baljic, daha sonra Fenerbahçe´den 15 milyon 600 bin Euro bonservis bedeliyle Real Madrid´e transfer olmuştu.

BİR SEZONDA 3 OYUNCU BİRDEN

Fenerbahçe, 2015/16 sezonunda ise Bursaspor´dan 3 oyuncuyu renklerine bağladı. Orta alan oyuncusu Ozan Tufan, 7 milyon Euro´luk bonservis bedeli karşılığında İstanbul´un yolunu tutarken; Volkan Şen ve Şener Özbayraklı da, aynı dönem sarı lacivertlilere katıldı. Yakın dönemdeki bir başka transferi ise Fenerbahçe, 2018/19 sezonunda kaleci Harun Tekin´i 2 milyon 750 bin Euro karşılığında kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bu isimlerin yanı sıra; 2005/06 sezonunda Serdar Kulbilge, 1994/95 sezonunda ise Frank Pingel ve Ali Nail Durmuş da, Fenerbahçe´ye transfer oldu.

Bazı isimler de Bursaspor´da kiralık olarak kendilerini göstermelerinin ardından, Fenerbahçe´nin yolunu tuttu. Yeşil beyazlılardaki kiralık döneminin ardından Ümit Özat, 2001/02 sezonunda İstanbul´a gitti. Brezilyalı golcü Fernandao da, 1,5 yıl Bursa temsilcisinde kiralık olarak forma giymesinin ardından Fenerbahçe´ye transfer olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-07 11:30:26



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