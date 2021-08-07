Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gençlerle buluştu

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi tarafından Narlı’da düzenlenen Gençlik Kampı’na katılarak gençlerle sohbet etti. 9, 10, 11 ve 12. sınıfa giden yaklaşık 50 katılımcıyla bir araya gelen Başkan Sertaslan, “Gençlerimiz kamplarda bol aktiviteli beş gün geçirdiler, birbirleriyle dostluklar kurdular, bu dostlukların ilelebet devam etmesini diliyorum” dedi.

“Pandemi en çok sizi etkiledi”

Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği yaz kampında gençlerle bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ben bu yaşıma kadar ilk kez salgın hastalık gördüm. Siz bu tecrübeyi daha erken yaşadınız. Pandeminin en çok etkilediği grupların başında geliyorsunuz. Aylarca evlerinize kapanmak zorunda kalıp, bilgisayar ve tablet gibi cihazlarda günlerinizi geçirdiniz. Bizlerde Gemlik Belediyesi olarak gençlerimizin bu sıkıntılı dönemi aşması için böyle bir kamp yapmaya karar verdik. Kampımızda beş gün boyunca kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra dalış eğitimi de aldınız. Umarım Covid 19 hastalığından biran önce kurtulup, bu sıkıntılı dönemi hep beraber aşarız” dedi.

“Birbirinizle dost olun”

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, bu tür kampların özellikle ileride kurulan dostlukları pekiştireceğini ifade ederken, “Kamplarımızın bir diğer amacı ise gençlerimizin birbiriyle kaynaşması ve ileride kurulacak arkadaşlıklara temel oluşturmasıdır. Bu kamptan ayrıldığınızda burada kurduğunuz dostluklara devam edin” dedi.

“İyi insanlar olun”

Gençlerin sürekli aileleri tarafından meslek seçimi konusunda baskı altında olduğunu belirten Başkan Sertaslan, “Gençlerimiz eğitim ve sınav sisteminin getirdiği şartlar sebebiyle aileleri tarafından sürekli meslek seçimi konusunda baskı altına alınıyor. Fabrika da işçi veya herhangi bir şirkette yönetici olabilirsiniz ama işinizi iyi yapmadığınız sürece kendinize ve çevrenize faydanız olmaz. Ne olursanız olun ama öncelikle iyi insanlar olun. Ben hep çocuklarıma hangi işi yaparsanız yapın ama en iyisini yapın tavsiyesini veririm” diyerek sözlerini tamamladı. Kampa katılan gençler ise ilk kez böyle bir organizasyonda bulunduklarını ifade ederek Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan’a teşekkür ettiler.

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