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Asansör sanayicilerinden “Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi”ne tam not

İHA

Asansör sanayicilerinden “Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi”ne tam not

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik ve ASFED Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ile kurulan Türkiye'deki ilk ve tek “Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi”ni ziyaret etti.
Asansörlerde kullanılan güvenlik aksamlarının test ve muayene hizmetlerinin gerçekleştirildiği Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi, ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik ve ASFED Yönetim Kurulu’nu ağırladı. Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) Başkanı Ali Gültekin Baki’nin de yer aldığı heyeti BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ ve BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök karşıladı. İstişare toplantısının ardından heyet, BTSO tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ile BTSO MESYEB bünyesinde kurulan merkezi inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Asansör sektörü hızlı bir gelişim kaydetti
ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, asansör sektörünün Türkiye’de hızlı bir gelişim gösterdiğini kaydetti. Sektörün 2020 yılını 85 milyon dolarlık ithalata karşılık 245 milyon dolarlık ihracatla tamamladığını belirten Atik, “Önümüzdeki süreçte yurt dışında sektörümüzü önemli fırsatlar bekliyor. Almanya, İtalya, Rusya başta olmak üzere birçok ülkede asansörler yenilenecek. Bu ülkelerde hala neredeyse 100 yıllık asansörler kullanılıyor. Asansör sanayicilerimiz gerek üretim kalitesi gerekse de cazip fiyat avantajı ile yurt dışı pazarlarda etkinliğini daha da artıracaktır.” dedi.
Test merkezi ile sektörün önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak
ASFED bünyesinde 18 derneğin bulunduğunu söyleyen Atik, sektörün gelişimi adına önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Federasyon olarak yaptıkları girişimler neticesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca asansörün “öncelikli ürün”, asansör yatırımlarının ise “stratejik yatırım” statütüsüne alındığını ifade eden Atik, “Asansör sektörümüz artık savunma sanayii gibi stratejik sektörler arasında yer alıyor. Sektörde yerli üretim daha da önem kazandı. Bakanlığımız ve BTSO MESYEB işbirliğinde kurulan “Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi” de sanayicilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. BTSO’yu bu proje dolayısıyla tebrik ediyorum.” diye konuştu.
Fren sistemi, hız regülatörü ve tampon testleri
BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ, BTSO’nun asansör sektöründe yürütmüş olduğu çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Sektörün ihracatını artırmak hedefiyle Ticaret Bakanlığı destekleriyle 28 firmanın yer aldığı URGE projesini başlattıklarını söyleyen Bozdağ, “Pandemi nedeniyle yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Normalleşme ile yurt dışı fuar ve B2B etkinliklerimize hız kazandıracağız. Bununla birlikte BTSO MESYEB bünyesinde de çok önemli bir merkezi sektörümüzün hizmetine sunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nde asansör güvenlik aksamlarından fren sistemi, hız regülatörü, tampon, raylar ve asansör motorlarının testleri gerçekleştiriliyor. Asansör parçalarının tümleşik olarak da test edilebileceği ilk laboratuvar da merkezin bünyesinde yer alıyor.” dedi.
Türkiye’de ilk ve tek
BTSO MESYEB bünyesindeki merkezin Bakanlığın tek merkezi olduğunu belirten Bozdağ, “Bakanlığımız piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında topladığı numuneleri merkezimize gönderiyor. Biz burada testleri yapıp Bakanlığımıza raporumuzu hazırlıyoruz. Test uygulamalarına firmalarımız da katılabiliyor. Test verileri gizlilik esasına uygun şekilde işleniyor. Tüm sektör temsilcilerimizi buradaki imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.
Merkezde testler başladı
BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök ise MESYEB’in Türkiye’de asansör sektöründeki en kapsamlı sınav merkezine sahip olduğunu söyledi. Sektöre daha fazla katkı sağlayabilmek adına Bakanlık desteği ile Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’ni de hayata geçirdiklerini anlatan Karakök, “Merkezimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında hizmet veriyor. TÜRKAK tarafından akredite edilen merkezimizde şu anda testler yapılmaya başlandı. Buradaki kapsamlı altyapıyı sektör temsilcilerimizle birlikte daha da geliştirmek istiyoruz. Sadece test yapıp rapor hazırlamayı değil asansör sektörüne değer katmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ilk ve tek niteliğindeki bu merkeze ASFED’in de katkılarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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