İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi yangın bölgesinde

İnegöl Belediyesi İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi 15 kişi ile orman yangınlarının sürdüğü bölgelerde alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Farklı şehirlerde süren orman yangınları tüm ülkede büyük acı ve üzüntüye sebep olurken, dört bir yandan alevlerle mücadele çalışmaları sürüyor. Hem vatandaşlar hem de devletin tüm kademeleri, tüm imkanlarıyla yangın bölgelerinde ciddi bir gayret sarf ederken, İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi de AFAD koordinasyonunda çalışmalara destek vermek adına 06 Ağustos Cuma akşamı bölgeye hareket etti.

İNDAK ekibi, 15 kişilik ekiple yola çıktı. Yapılan görüşmeler neticesinde ilk olarak Milas bölgesine yönelen İNDAK ekibi, burada yangın kontrol altına alınınca AFAD’ın yönlendirmesiyle Aydın’ın Çine ilçesi Ovaakça mevkiine geçtiler. Burada bölgeye ulaşır ulaşmaz yangına müdahaleye başlayan İNDAK ekibi, gece gündüz aralıksız olarak alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bölgeye daha önce 20 tonluk su tankeri ve 2 personel gönderildiğini hatırlattı. İnegöl’den yine İnsani Yardım Vakfıı ekibinin yangın bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Taban, “Cuma akşamı İNDAK ekibimiz de AFAD koordinasyonuyla yangına müdahale için şehrimizden hareket etti. Ben orada mücadele veren herkese teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki uyumadan, yemek dahi yemeden, yorulmak nedir bilmeden yangın bölgelerinde ciddi bir gayret harcanıyor. İnşallah en kısa sürede bu emeklerin karşılığı olarak yangınlar tamamen söndürülecek. Biz de İnegöl Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla yangınlarla mücadeleye katkı vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha bölgede hayatını ortaya koyarak çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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