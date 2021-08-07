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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler doğru tercih için Büyükşehir'i seçti

İHA

Gençler doğru tercih için Büyükşehir'i seçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla kentin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde oluşturduğu Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları gençlerden yoğun ilgi görüyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla destek olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor. Uzman rehber kadrosuyla 518 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kuran Büyükşehir Belediyesi, günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih tırlarıyla da gençleri doğru üniversite seçimi yapabilmeleri için yönlendiriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve BUSMEK koordinesinde yapılan çalışmada, uzman eğitmenler adayların tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlıyor. Bursa’nın farklı noktalarında 28 uzman rehber ile hizmet veriliyor. Merkezlerde; gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi ölçütlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık yapılıyor.
Puan ve diğer sayısal sonuçlarla birlikte adayların ilgi alanları, eğitim için başka bir şehirde yaşama istekleri, yetenekli oldukları alanlar, tercih yapacakları şehrin ulaşım imkanları ve daha birçok etken üniversite tercihlerini belirleyen konular arasında yer alıyor. Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ndeki uzman rehberler tarafından bu kriterlere de dikkat çekiliyor. Tercihlerini yapmadan önce seçecekleri üniversitelerin ve bölümlerin kendilerine uygun olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunuluyor. Üniversite adayları, 18 Ağustos 2021’e kadar her gün 10.00 ve 18.00 saatleri arasında meydanlardaki merkezlere gelerek destek alabilecek. Hastalık, engel vs. bir nedenle noktalara gelemeyenler 0224 342 72 19’u arayarak destek alabilecek.

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