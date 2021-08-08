Suç makinesi yakalandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesi Metal Sanayi'de meydana gelen olayda kaçan hırsız, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan hırsızın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Olay ,Metal Sanayi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Esnaf, hırsızlık şüphelisi Alican A.’yı (24) yakaladı. Yaşanan gerginlik sırasında bisiklete binip kaçan hırsız fabrika bahçesine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın peşine düştü. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GBT sorgulaması yapılan şahsın, Yalova ili ile Bursa’nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

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