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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor'un rotası Afrika ve Avrupa oldu

DHA

Bursaspor'un rotası Afrika ve Avrupa oldu


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -BURSASPOR, uzun bir sürenin ardından ilk kez yabancı oyuncu transferi gerçekleştirirken, önceki 5 sezonluk dönemde ise 25 ayrı ülkeden 40 oyuncu takıma katıldı. Bu oyunculardan 31'i Afrika ve Avrupa kıtasındaki isimler oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor´da transfer hareketliliği başladı. Transfer engelinin kaldırılmasının ardından kulübün ilk yabancı transferi Hırvat oyuncu Luka Capan olurken, yeni sezona sayılı günler kala yönetim, yabancı takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezonu transfer engeli sebebiyle yabancı takviyesi gerçekleştiremeden geçen Bursaspor´un, önceki 5 sezonunda ise dış transferlerinde Avrupa ve Afrika kıtalarına yöneldiği görüldü.
2015/16 sezonundan itibaren 2019/20 sezonu da dahil olmak üzere 5 yılı kapsayan süreçte Bursa kulübü, bonservis bedeli ödeyerek veya kiralık olarak kadrosuna 40 yabancı dahil etti. Bu oyuncuların 16´sı Afrika kıtasından olurken, 15´i ise Avrupa kıtasındandı. Güney Amerika´dan 8 oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil beyazlılar, Asya´dan ise yalnızca bir oyuncu oynattı. Bu süreçte Bursaspor, toplamda 25 ayrı ülkenin oyuncularına şans verdi.
Bursaspor´da en fazla forma giyen isimler ise Senegalliler oldu. Bu süreçte toplam 7 Senegalli oyuncu, yeşil beyazlıların kadrosuna dahil edildi. Yine Afrika kıtasından 3 Nijeryalı oyuncu da Bursaspor´a gelirken; Brezilya ve Romanya doğumlu 3´er oyuncu da Bursa´da ter döktü.
Uzun sürenin ardından ilk kez yabancı bir oyuncuyu Bursa´ya getiren Bursaspor yönetiminin, kadroya 5-6 yabancı transferi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-08 11:42:47

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