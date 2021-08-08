Bursaspor'da Ramazan Keskin'in çapraz bağları koptu

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR'un son idmanında sakatlanan genç oyuncu Ramazan Keskin'in sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Dünkü antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ramazan Keskin´in, yapılan muayenesi ve sponsorumuz olan VM Medical Park Bursa Hastanesi´nde çekilen MR´ı sonucunda sağ diz ön çapraz bağının tam kopuk olduğu saptanmıştır. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Futbolcumuz Ramazan Keskin´e geçmiş olsun diyor, kendisinin en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-08 12:10:22



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