Bursaspor, Balıkesir’de yaşanan trafik kazası ile ilgili mesaj yayımladı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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Bursaspor Kulübü, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası ile ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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