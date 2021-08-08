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Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı

DHA

Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 7 yaşındaki Ramazan K. yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Caddede seyir halinde olan Gizem P. (23) yönetimindeki 16 GT 325 plakalı otomobil, Yeşil Barış Sokak'tan çıkan Ramazan K.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ramazan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-08-08 13:08:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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