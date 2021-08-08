Bisikletiyle yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Gizem P. (23) yönetimindeki 16 GT 325 plakalı otomobil, Yeşil Barış Sokak'tan çıkan Ramazan K. (7) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.