Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü (3)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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SÜRAT TEKNESİ KULLANICISI ADLİYEDE

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümünün ardından, tekne sürücüsünün, müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender K. (51) olduğu öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından Ender K., adliyeye sevk edildi.

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2021-08-08 13:23:02



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