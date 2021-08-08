Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü (4)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümünün ardından, tekne sürücüsü Ender K. (51) hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemede pişman olduğunu belirterek üzgün olduğunu dile getiren Ender K., Taşdöğen'in denizin açıklarında yer aldığını ve görmediğini öne sürdü. Ender K., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez DHA

2021-08-08 15:57:27



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