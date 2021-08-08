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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcaksu'da büyük dönüşüm başlıyor

İHA

Sıcaksu'da büyük dönüşüm başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin göbeğinde atıl alan olarak kalan Sıcaksu Bölgesi'ni nitelikli bir bölgeye dönüştürme çabalarında artık sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma çalışmaları ile dönüşümün önündeki tüm engeller kaldırılırken, uygulanacak dönüşüm projesinin ihalesi 9 Eylül'de yapılacak.
Bursa'da 40 yıl öncesine kadar kentin dışında olması nedeniyle önemli bir sorun teşkil etmeyen Tabakhaneler Bölgesi'nin zamanla kentin merkezinde ve en değerli bölgesinde kalması, beraberinde de çeşitli sorunları getirdi. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren kentin dışına taşınması gündeme gelen Tabakhaneler, 2010 yılından itibaren Badırga'daki sanayi bölgesine taşınırken, son 10 yıldır bölgede kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için önemli bir mesai harcandı. Son iki dönemdir bölgede kamulaştırma çalışmalarında önemli bir mesafe alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırdı. Bu bölgedeki üretilecek konutları, diğer dönüşüm projelerinde kullanmak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaatın yapımını üstlendi.
İhale 9 Eylül'de
Uygulaması Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak projede, ihale tarihi de belirlendi. 'Bursa ili Osmangazi ilçesi Alemdar ve Gaziakdemir Mahalleleri (Sıcaksu) Kentsel Dönüşüm Projesi 690 adet konut, 92 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi' başlığındaki projenin ihalesinin 9 Eylül 2021 saat 11.30'da yapılacağı açıklandı.
Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede, bina yükseklikleri ise kent siluetini bozmayacak şekilde zemin+5 katı geçmeyecek şekilde planlandı.
Dönüşüm hamlesi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllardır konuşulan Sıcaksu Bölgesi'nin dönüşümünde de artık sona geldiklerini hatırlatarak, Bursa'da adeta bir dönüşüm hamlesi yaşandığını kaydetti. 75 Yıl Yiğitler Esenevler kentsel dönüşüm alanında uzlaşma görüşmelerinin devam ettiğini, İstanbul Caddesi'nde bir taraftan dönüşümün başladığını diğer taraftan da Beşyol bölgesinde uzlaşma görüşmelerine devam ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Sıcaksu'da ihale tarihi belirlendi. İhalenin ardından bu bölgede de dönüşüm başlayacak. Bu projelerle bir taraftan yıpranan, depreme karşı dayanıksız yapı stoku yenilecek, diğer taraftan kentimiz nitelikle, modern ve güvenli konutlarla donatılacak" dedi.

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