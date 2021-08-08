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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın fırsatçılığı dedikodularına tepki

İHA

Yangın fırsatçılığı dedikodularına tepki

Türkiye Ağaç Platformu ağaç sektöründe yangınlar sonrasında kereste fiyatlarının bilinçli yükseltildiği iddialarına tepki gösterdi. Türkiye Ağaç Platformu adına yazılı olarak açıklama yapan İsmail Uzuntaş, ağaç fiyatlarının Ocak ayı başından beri hem Türkiye’de hem de dünyada iki kat arttığını, yangın sonrasında ise artış söz konusu olmadığını söyledi.
Türkiye’nin ve dünyanın orman yangınları ile mücadele ettiğini belirten İsmail Uzuntaş, millet olarak birlik ve beraberlik içinde yangınların söndürülmesi için büyük bir çaba harcandığına vurgu yaptı. Bu zorlu dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya kullanıcılarının Türkiye’de kereste fiyatlarının yangınlardan sonra yükseldiği ve sektör üyelerinin fırsatçılık yaptığı iddialarının ortaya atıldığı ifade eden Uzuntaş, “Bu asılsız haberleri üzülerek okuduk. Oysa bu yılın başından beri ağaç fiyatları hem ülkemizde hem de dünyada yüzde 100’ün üzerinde arttı. Bunu sektörle ilgilenen herkes çok iyi bilir. Buna rağmen, şu an stabil olan kereste fiyatlarının sanki önceki aylarda değil de, yangınlardan sonra yükselmiş gibi gösterilmesi bizleri derinden üzmektedir. Bu hakkaniyetle ticaret yapan ağaç sektörüne hakarettir. Ağaç sektör esnafların, işverenlerin böyle bir acı olaydan sonra böyle bir fırsatçılık yapması söz konusu dahi olamaz. Bu tarz haberleri yapan şahısları kınıyor ve vatandaşlarımızın bunlara itibar etmemelerini rica ediyoruz” dedi.

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