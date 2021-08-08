Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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Sabah saatlerinde Zonguldak’tan İzmir’e giderken Balıkesir’in Edremit ilçesinde takla atan yolcu otobüsünde Edremitli Akın Duru da yaşamını yitirdi.

15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Akın Duru'nun fabrikada işe başlamadan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.

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