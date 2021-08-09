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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da lavanta üretimi artırılacak

İHA

Bursa'da lavanta üretimi artırılacak

Nilüfer Belediyesi tarafından çiftçinin farklı ürünleri yöneltilmesi maksadıyla lavanta üretimi destekleniyor. Bu yıl 15 dönümlük alana ekilen lavantanın hasadı yapılırken, seneye hedef 50 dönüm ve üzeri olarak belirlendi.
Nilüfer Belediyesi’nin çiftçileri alternatif ürüne yöneltmek için denemeler yaptığı Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda 20’yi aşkın tıbbî aromatik bitkinin denemeleri sürüyor. Bu bitkilerden biri olan ve yapılan çalışmalar sonucu bölge şartlarına uygunluğu tespit edilen "lavandula intermedia" cinsi lavantalar, bu yıl da hasat edildi. Özenle toplanan lavantaların distilasyonu yapılarak (damıtılarak) lavanta yağı ve hidrosolü elde edilecek. Bu yıl Karacaoba’da 15 dönümlük arazide ekilen lavanta, seneye 50 dönüm ekilecek. Tıbbi aromatik bitkiler sınıfında olan lavanta sağlık ve kozmetik ürünlerinin yapımında kullanılıyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, lavanta ekimi hakkında bilgi vererek, “Biz geçtiğimiz yıllarda yaptığımız araştırmalar neticesinde lavantanın bizim bölgemizde yetişebileceği sonucuna vardık. Bunu neden önemsiyoruz? Lavanta tıbbi aromatik bitkiler sınıfına giriyor. 20 çeşit ürünü de bizim bölgelerde ekiyoruz. Bir taraftan da ekilen ürünlerin araştırmalarını yapıyoruz ve verimli olmadıklarında takip ediyoruz. Lavantanın verimli olduğunu gördük. Hatta Karacaoba’da 15 dönümlük arazi üzerinde ekimlerini yaptık. 3 yıl sonra bunlardan verim alabiliyoruz. Yeni yeni verim alıyoruz” dedi.
Fadıllı’da da lavanta ekimi yapılacak
“Hedefimiz çiftçilerimizin bu verimli ürünü ekerek daha çok kazanmalarını sağlayabilmektir” diyen Erdem, “Lavantanın çok çeşitli faydaları var. Hem sağlık hem kozmetik de kullanabiliyor. Bunun yağını çıkartmak için gerekli ekipmanları temin edeceğiz. Bu ekimler tamamlandıktan sonra burada çıkan yağı sanayi sektörüne pazarlamada da elimizden geleni yapacağız. Biz önümüzdeki yıldan itibaren çok alanda çiftçilerle beraber bu ekimleri yapacağız. 15 dönümde yaptığımız bu çalışmaları bu sene 50 dönüme çıkartmayı planlıyoruz. Fadıllı’da da bir alanımız var. O alanda da lavanta ekimi yapacağız. Çiftçimizi lavanta gibi farklı ürünlere sevk ederek, daha fazla kazanmalarını sağlayarak, yerelde de ürün çeşitlerimizi arttırmak istiyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerin de bölgemizde yetişebildiğini çiftçilerimize göstermek istiyoruz” diye konuştu.

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