Gebelikte diyabeti ciddiye alın

Uzmanlar, şeker hastalığının gebelikte son derece dikkatli olunması gereken ve sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalık olduğunu bildirdi.

Medicana Bursa Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Bahar Çelen, insülinin keşfinden önce büyük bir problem olan diyabetik gebe ve bebeğinin takip ve tedavisinde bugün bilinçli ve erken tedavi yöntemleri ile büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Çelen, "Şeker hastalığı, insülinin mutlak veya göreceli yokluğuna bağlı bir metabolizma bozukluğudur. Özellikle gebeliğin ikinci yarısında plasentadan salgılanan hormonların etkisiyle insülin hormonuna karşı hücrelerin hassasiyeti azalır. Bu durum ise insülin direncine ve dolayısıyla hiperglisemiye yol açar. Diyabetik olmayan gebelerde insülin direncindeki bu artış, insülin üretimindeki artış ile kolaylıkla karşılanabilmektedir. Fakat sınırlı ya da hiç insülin rezervi olmayan diyabetik gebelerde, insülin direnci gebelik ilerledikçe artar ve kan şekerinin giderek yükselmesine yol açar. Gebelerde erken haftalarda başvurdukları takdirde açlık kan şekeri değerlendirmelerini yapmak daha önceden şeker hastalığı olduğunu bilmeyen birinci gruptaki hastaları yakalayabilmek açısından önemlidir. Açlık kan şekeri (AKŞ) 126 mg/dl'nin üzerinde veya herhangi bir zamanda bakılan kan şekeri 200 mg/dl'nin üzerinde olan hastalar overt diabet olarak kabul edilmelidirler" dedi.

2428. haftalarda tüm hamile kadınların diyabet taraması için 50 gram glukoz ile taranması gerektiğini anlatan Çelen, "Gebeliğin daha erken dönemlerindeki ilk vizitlerde ise risk değerlendirmesi yapılarak, ailede diyabet hastalığı olması, gebeliğin ilk haftalarında bakılan AKŞ değeri, daha önceki gebeliklerinde gestasyonel diabet görülüp görülmemesi, tekrarlayan gebelik kayıpları, izah edilemeyen anomalili bebek doğumları testi yapılır. Patoloji görülmese dahi 2428. haftalarda bu test tekrarlanmalıdır. Overt diabetli annelerin bebeklerinde ciddi doğumsal anormallik görülme ihtimali yüzde 612 arasında olup, bu genel popülâsyonun 67 katıdır. Bütün diabetik gebeliklerde, annede hipertansiyon, açıklanamayan düşükler, sık tekrarlayan idrar yolu ve vajinal enfeksiyon, iri bebek ve buna bağlı olarak artmış zor doğum/doğum travması ve artmış sezaryen oranları, artmış amniyon mayii (bebeğin su miktarında) miktarı, anne karnında gelişme geriliği, erken doğum, doğum sonrası sarılık görülme ihtimalleri artar" diye konuştu.

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