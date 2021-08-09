Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu

İnegöl Belediyesi’nin ’’Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri’’ kapsamında pazar akşamı düzenlediği “Pinokyo” isimli çocuk müzikali gösterisi minik seyircilere eğlence dolu anlar yaşattı.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” sürüyor. Ücretsiz biletli ve pandemiye uygun şekilde gerçekleşen etkinlikler dün akşam Pinokyo çocuk müzikali gösterisiyle devam etti. Oyuna İnegöl’lü minik izleyiciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

21.00’da Amfi Tiyatroda başlayan gösteride, yaşlı marangoz Gepetto Usta ve ağaç kütüğünden yaptığı kukla Pinokyo’nun arkadaşlık hikayesi sahneye taşındı. Bir peri yardımıyla hareket edip konuşmaya başlayan Pinokyo’nun en büyük hayali gerçek bir çocuk olabilmekti. 1 saat süren oyunda, Pinokyo’nun gerçek bir çocuğa dönüşme macerası anlatıldı. Bunun için Pinokyo’nun dürüst, ahlaklı, çalışkan, yardımsever ve fedakâr olması gerekiyor. Ama Pinokyo eğlenceye ve oyuna kendini kaptırıyor ve gerçek macera böyle başlıyor. Cesur davranmayı, yardımseverliğin önemini, arkadaşlığın değerini, dürüst olmayı anlatan oyunun sonunda, Pinokyo doğru yolu bulup gerçek bir çocuğa dönüşüyor.

Murat Altınok’un yönettiği oyuna minikler de alkışlar ve kahkahalarıyla dahil oldu. Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar unutulmaz bir gece yaşadı.

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