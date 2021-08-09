Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da esrarengiz ölüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da esrarengiz ölüm

İHA

Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da esrarengiz ölüm

Bursa'da arazide koyun otlatan çoban, bir kısmı vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu.
Olay Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan bir çoban, ağacın altında vücudunun çeşitli yerleri yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araziye gelen polis ekipleri etrafta incelemelerde bulundu. Cesedi tesadüfen bulan çoban Salih Taran, ''Buraya 15 günde bir çıkıyorum. Bu sabah hayvanlarla birlikte aşağı doğru giderken, tesadüfen kanlar görünce irkildim. Sonra cesedi fark ettim" dedi.
Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi
YEREL HABERLER Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi
Ormanda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Ormanda erkek cesedi bulundu
Bursa’da perakendede iş imkânı artarak sürecek
YEREL HABERLER Bursa’da perakendede iş imkânı artarak sürecek
Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu
YEREL HABERLER Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu
İnkaya'daki kazadan acı haber
YEREL HABERLER İnkaya'daki kazadan acı haber
Gebelikte diyabeti ciddiye alın
YEREL HABERLER Gebelikte diyabeti ciddiye alın
Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Cumartesi günleri yıllık izne eklenemeyecek
YEREL HABERLER Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Cumartesi ...
Fransa'dan geldi onlarca engelli çocuğu sevindirdi Antrenörlerden engellilerin yüzünü güldüren hareket
YEREL HABERLER Fransa'dan geldi onlarca engelli çocuğu ...
Bursa'da lavanta üretimi artırılacak
YEREL HABERLER Bursa'da lavanta üretimi artırılacak
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
YEREL HABERLER Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin ...
Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü
YEREL HABERLER Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü
Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
Yangını gören aracını durdurup müdahale etti
YEREL HABERLER Yangını gören aracını durdurup müdahale etti
Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
YEREL HABERLER Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
Yangın fırsatçılığı dedikodularına tepki
YEREL HABERLER Yangın fırsatçılığı dedikodularına tepki
Nilüferli çocuklar sanatla iç içe
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklar sanatla iç içe
Yangında selde, Büyükşehir her yerde
YEREL HABERLER Yangında selde, Büyükşehir her yerde
Sıcaksu'da büyük dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Sıcaksu'da büyük dönüşüm başlıyor
Gemlik Kent Konseyi’den yangın bölgesine önemli destek
YEREL HABERLER Gemlik Kent Konseyi’den yangın bölgesine önemli ...
Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü (4)
YEREL HABERLER Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü ...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bursaspor’umuzun yanındayız”
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: ...
Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kovalamacayla yakalandı, 10 ayrı hırsızlıktan ...
Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü (3)
YEREL HABERLER Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü ...