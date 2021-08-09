Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç zincirini kırmak istiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -4 sezondur ilk maçında galibiyete hasret kalan Bursaspor, son olarak sezonun ilk maçında Adanaspor´u yenmişti. Bursa ekibi, bu hafta sonu karşılaşacağı Adanaspor´u bir kez daha yenerek, bu zinciri kırmak istiyor.
TFF 1. Lig´de gözler yeni sezona çevrilirken, Bursaspor sezonun ilk mücadelesinde Adanaspor´u sahasında ağırlayacak. 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45´te oynanacak olan randevu öncesinde, transfer hareketliliğini sürdüren Bursa temsilcisi, 4 sezonluk aranın ardından sezona galibiyet ile başlamayı hedefliyor.
Son olarak Süper Lig´in 2016/17 sezonunda sezona galibiyet ile başlayan Bursaspor, bu galibiyeti yine Adanaspor karşısında elde etmişti. Her iki takımın da Süper Lig´de mücadele verdiği o dönem; Adana´da oynanan karşılaşmadan yeşil beyazlılar, 2-1 kazanarak ayrıldı. Bursa temsilcisi, bu kez evinde, yine Adana ekibini yenerek 4 sezonluk galibiyetle başlangıç hasretine son vermeyi hedefliyor. Bursa ekibi, 2016/17 sezonundan sonraki dönemde tüm sezona başlangıç maçlarını kaybetti.
Bursaspor, son 5 sezona bakıldığında ise en iyi başlangıçlarını 2016/17 ve 2019/20 sezonlarında gerçekleştirdi. İlk haftalar baz alındığında, 2016/17 sezonunun ilk 10 maçını 20 puan ile noktalayan Bursa ekibi, uzun bir aradan sonra TFF 1. Lig´deki ilk sezonu olan 2019/20 döneminde de ilk 10 maç sonunda 19 puanı hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-09 12:04:56
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