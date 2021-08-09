Keles daha temiz içme suyuna kavuşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keles daha temiz içme suyuna kavuşacak

İHA

Keles daha temiz içme suyuna kavuşacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde vatandaşların kesintisiz ve daha temiz içme suyuna kavuşması maksadıyla başlattığı arıtma tesisi çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa’nın 17 ilçesine eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dört dağ ilçesinden biri olan Keles’te de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Keles merkezi ve çevre mahallerinde insani tüketim değerlerine uygun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ‘Keles Paket İçme suyu Arıtma Tesisi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. 5 buçuk milyon bedelle yapılan tesis, saniyede 45 litre kapasiteyle çalışacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte yapımı devam eden tesisi ziyaret eden yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçede başta alt yapı ve yola olmak üzere çalışmaların sürdüğünü söyledi. Teles ilçesinde yılsonuna kadar çevre adına önemli yatırımları hayata geçireceklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, Keles Merkez Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin Ekim 2021’de hizmet vermeye başlayacağını, 2021 yılı sonu itibariyle de sistemin devreye alınacağını ifade etti. Kelesli vatandaşların evlerinde içme suyundaki farkı çok net hissedeceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Multimedya Paket İçme Suyu Tesisi ve 200 metreküplük temiz su deposundan oluşuyor. Tesis, İller Bankası’nın nüfusu 25 binin altında olan belediyelere uyguladığı, Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yüzde 50’si hibe olmak üzere devlet desteğiyle inşa ediliyor. SUKAP dâhilinde gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatları, 36 kilometre şebeke ve isale hattı, 6 adet içme suyu deposu, 14 kilometre kanalizasyon, 7,5 kilometre yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştirildi. 26 milyon civarında bedel harcandı. Birkaç yıl içerisinde değişim ve dönüşümü Keles sâkinleri hissedecektir. Ekim sonunda 22 milyona mal olacak olan Atık Su Arıtma Tesisleri’nin temelini de atacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçedeki içme suyunun güzel olmasına rağmen zaman zaman derelerden alınan suların bulanıklaştığını, tesisin hizmet vermesiyle bu sıkıntının ortadan kalkacağını söyledi. Katı atık aktarma istasyonunda ilçe için önemli yatırım olduğunu anlatan Keskin, “Atık su arıtma tesisi de Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ilçeye kazandırılacak. Tarım ve ulaşım konusunda çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri olmasa büyük projeleri rüyamızda da göremezdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç zincirini kırmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç ...
Türkiye´nin en iyi drift pilotları Bursa´da buluşacak
YEREL HABERLER Türkiye´nin en iyi drift pilotları Bursa´da buluşacak
İznik'te mezarlıklar yenileniyor
YEREL HABERLER İznik'te mezarlıklar yenileniyor
Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik ...
Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi
YEREL HABERLER Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi
Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da esrarengiz ölüm
YEREL HABERLER Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da ...
Ormanda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Ormanda erkek cesedi bulundu
Bursa’da perakendede iş imkânı artarak sürecek
YEREL HABERLER Bursa’da perakendede iş imkânı artarak sürecek
Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu
YEREL HABERLER Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu
İnkaya'daki kazadan acı haber
YEREL HABERLER İnkaya'daki kazadan acı haber
Gebelikte diyabeti ciddiye alın
YEREL HABERLER Gebelikte diyabeti ciddiye alın
Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Cumartesi günleri yıllık izne eklenemeyecek
YEREL HABERLER Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Cumartesi ...
Fransa'dan geldi onlarca engelli çocuğu sevindirdi Antrenörlerden engellilerin yüzünü güldüren hareket
YEREL HABERLER Fransa'dan geldi onlarca engelli çocuğu ...
Bursa'da lavanta üretimi artırılacak
YEREL HABERLER Bursa'da lavanta üretimi artırılacak
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
YEREL HABERLER Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin ...
Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü
YEREL HABERLER Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü
Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
Yangını gören aracını durdurup müdahale etti
YEREL HABERLER Yangını gören aracını durdurup müdahale etti
Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
YEREL HABERLER Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
Yangın fırsatçılığı dedikodularına tepki
YEREL HABERLER Yangın fırsatçılığı dedikodularına tepki
Nilüferli çocuklar sanatla iç içe
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklar sanatla iç içe
Yangında selde, Büyükşehir her yerde
YEREL HABERLER Yangında selde, Büyükşehir her yerde
Sıcaksu'da büyük dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Sıcaksu'da büyük dönüşüm başlıyor