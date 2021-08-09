Keles daha temiz içme suyuna kavuşacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde vatandaşların kesintisiz ve daha temiz içme suyuna kavuşması maksadıyla başlattığı arıtma tesisi çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın 17 ilçesine eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dört dağ ilçesinden biri olan Keles’te de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Keles merkezi ve çevre mahallerinde insani tüketim değerlerine uygun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ‘Keles Paket İçme suyu Arıtma Tesisi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. 5 buçuk milyon bedelle yapılan tesis, saniyede 45 litre kapasiteyle çalışacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte yapımı devam eden tesisi ziyaret eden yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçede başta alt yapı ve yola olmak üzere çalışmaların sürdüğünü söyledi. Teles ilçesinde yılsonuna kadar çevre adına önemli yatırımları hayata geçireceklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, Keles Merkez Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin Ekim 2021’de hizmet vermeye başlayacağını, 2021 yılı sonu itibariyle de sistemin devreye alınacağını ifade etti. Kelesli vatandaşların evlerinde içme suyundaki farkı çok net hissedeceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Multimedya Paket İçme Suyu Tesisi ve 200 metreküplük temiz su deposundan oluşuyor. Tesis, İller Bankası’nın nüfusu 25 binin altında olan belediyelere uyguladığı, Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yüzde 50’si hibe olmak üzere devlet desteğiyle inşa ediliyor. SUKAP dâhilinde gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatları, 36 kilometre şebeke ve isale hattı, 6 adet içme suyu deposu, 14 kilometre kanalizasyon, 7,5 kilometre yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştirildi. 26 milyon civarında bedel harcandı. Birkaç yıl içerisinde değişim ve dönüşümü Keles sâkinleri hissedecektir. Ekim sonunda 22 milyona mal olacak olan Atık Su Arıtma Tesisleri’nin temelini de atacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçedeki içme suyunun güzel olmasına rağmen zaman zaman derelerden alınan suların bulanıklaştığını, tesisin hizmet vermesiyle bu sıkıntının ortadan kalkacağını söyledi. Katı atık aktarma istasyonunda ilçe için önemli yatırım olduğunu anlatan Keskin, “Atık su arıtma tesisi de Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ilçeye kazandırılacak. Tarım ve ulaşım konusunda çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri olmasa büyük projeleri rüyamızda da göremezdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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