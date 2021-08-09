Maceraperestler 116 metrelik kayada konakladı Geceyi kayalıklara hamak kurarak geçirdiler

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa’nın İznik ilçesinde 116 metre yüksekliğindeki Sarıkaya’ya 3 maceraperest tırmandı. Geceyi kartal yuvası gibi hamakta geçiren dağcılar, selfie yapmayı da ihmâl etmedi.

İznik’e bağlı Müşküle Mahallesinde Roma kayası olarak bilinen 116 metrelik kayaya 3 dağcı tırmandı. Endüstriyel dağcılık işiyle uğraşan Adnan Koç ve ekibi, köylülerin şaşkın bakışları arasında dev kayaya başarılı şekilde tırmandı. Maceraperest dağcılar, geceyi tırmandıkları dev kayada geçirdi. Kurdukları hamak ile herkesi şok eden dağcılar, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşınca beğenme rekoru kırdılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan dağcı Adnan Koç, “Zaten adrenalin sporları ile uğraşıyoruz. 22 yıldır dağcılığının içindeyiz. İlk kez bir şey denemek istedik. Kaya üzerinde konakladık. Bunu artık her yıl yapacağız” diye konuştu.

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