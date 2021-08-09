Kovid-19 sebebiyle gelişen akciğer yetmezliğinden ECMO tedavisiyle kurtuldu 14 gün ölüm kalım savaşı veren Alat: "Hediye bir hayat yaşıyorum. Herkes aşısını olsun"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovid-19 sebebiyle gelişen akciğer yetmezliğinden ECMO tedavisiyle kurtuldu 14 gün ölüm kalım savaşı veren Alat: "Hediye bir hayat yaşıyorum. Herkes aşısını olsun"

İHA

Kovid-19 sebebiyle gelişen akciğer yetmezliğinden ECMO tedavisiyle kurtuldu 14 gün ölüm kalım savaşı veren Alat: "Hediye bir hayat yaşıyorum. Herkes aşısını olsun"

Nisan ayında Kovid’e yakalanan ve hastaneye yattıktan sonra hızla kötüleşen Turgay Alat, akciğerleri iflas edince kalpakciğer makinesine (ECMO) bağlandı. 3 aylık tedavi sürecinin 14 gününü ECMO’da geçiren Alat, "Nasıl diyeyim? Hediye bir hayat yaşıyorum. Bunun için herkes aşısını olsun. Neler çektiğimi ben biliyorum, ama inşallah kimsenin başına gelmez” dedi.
Yaklaşık 4 ay önce testinin pozitif çıkmasının ardından evinde tedavi süreci başlayan Turgay Alat (52), durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne müracaat etti. Alat’ın hastaneye yatışı yapılırken, hastalığın hızlı seyretmesi üzerine akciğer yetmezliği gelişti. Oksijen değeri hızla düşmeye devam eden Alat’ın tedavisine ECMO cihazı ile devam edilmesine karar verildi.
ECMO cihazı sayesinde, akciğerlerine iyileşmesi için zaman kazandırılan ve yoğun tedavi sürecinin ardından akciğerleri normale dönen Turgay Alat, şimdi ikinci baharına "merhaba" demenin mutluluğunu yaşıyor.
Hastanın tedavi süreci hakkında açıklama yapan Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Aysun Ertikin, "ECMO cihazına bağlanıp tedavi sonrasında taburcu olan bir hastamız. Akciğerde yaygın tutulumu olan pnömonisi vardı. Buna bağlı olarak ileri bir akciğer yetmezliğine girerek, akciğerleri çalışamaz hale geldi. Hastaya ECMO ile akciğerleri toparlanana kadar zaman kazandırıldı. ECMO cihazına hastanın bağlanabilmesi için hastada belli kriterlerin olması gerekiyor. İçinde kalp ve damar cerrahının da bulunduğu bir ekiple birlikte kısa süre içinde hasta değerlendirilerek, uygun bulunan hastalarda bu tedavi uygulanabiliyor. Turgay Bey’in özelinde ise ECMO cihazı desteği olmaz ise hasta klinik olarak kısa sürede vefatla sonuçlanabilecek bir durumdaydı. Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr.Nermin Kelebek Girgin ve Kalp ve Damar Cerrahı Doç.Dr.Nail Kahraman hocalarımız ile birlikte değerlendirdiğimizde bu hastada ECMO endikasyonu öngörüldü ve hasta acilen ECMO cihazına bağlandı. 14 gün sonrasında hastanın diğer uygulanan tedaviler eşliğinde akciğerlerinin kendi işlevini yapabildiğini gördük ve hastayı cihazdan ayırdık" dedi.
Bu tedavi şeklinin Kovid 19’da çok yaygın uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olmadığını dile getiren Ertikin, “Bu uygulamanın kendisi akciğeri iyileştirecek bir tedavi değil, bu köprü tedavisidir. ECMO ile hastaya, hasarlı akciğerinin iyileşmesi için zaman kazandırıyoruz. Hastanın akciğer fonksiyonunu, akciğer gibi çalışan makineye devrediyoruz. Bir süre sonra akciğerlerin kendini toparladığını görünce hastayı yavaş yavaş cihazdan ayırıyoruz ve solunum görevini hastanın kendi akciğerine tekrar devrediyoruz. ECMO uygulaması, tedavi sırasında oluşabilecek istenmeyen komplikasyonlar açısından çok ciddi bir tedavi olmakla birlikte, gerekli olduğu takdirde, uygun görülen hastalarda yapılması gereken bir tedavidir" diye konuştu.
Hastanın palyatif bakım sürecindeki tedavisi ile ilgili bilgi veren Geriatri Uzmanı Dr. Olgun Deniz ise, “Hastayı palyatif bakım kliniğine aldığımızda hem yoğun bakım yatış süreci hem de Kovid ile ilişkili kas güçsüzlüğü ve salkopen dediğimiz kas kütlesi ve fonksiyonunda azalma durumu söz konusuydu. Hastamıza uygun fizik tedavi rehabilitasyon ve yeterli beslenme desteği sağladık. Aynı zamanda hastamızı kabul ettiğimizde boyun bölgesinde trakeostomi dediğimiz bir kanülü vardı ve buradan oksijen desteği almaktaydı. Takiple hastamızın oksijen desteğinden ayırabildik hem de trakeostomi dediğimiz kanülü çıkartabildik. Hastamızı spontan kendi solunumu ile dışarıdan oksijen desteği almadan taburcu edebildik. Kovid19 hastalarında kovid süreci kadar en az sonrasındaki dönem de önemli. Bu açıdan hasta mutlaka takip edilmeli ve gerekli müdahalelerde yapılmalı” şeklinde konuştu.
4 aylık mücadelenin ardından sağlığına kavuşan Turgay Alat ise yaşadıklarını "Kovid’e yakalanmadan bir gün önce eşimle gezdik. Arkadaşlara uğradık. Eve geldik ve bana bir sıtma, soğukluk geldi. Ertesi gün test yaptırmaya gittim. Kovid19 çıktı. Yaklaşık 78 gün evde tedaviye devam ettim. Biraz nefes almam zorlaşınca çocuklar hastaneye götürdü. Hastanede önce normal servise yattım. Durumum kötüleşince bir hafta sonrada beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakım süreci ve sonrasında ECMO cihazından ayrılana kadar hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek anlattı.
Şu an ise çok iyi olduğunu dile getiren Alat, şöyle konuştu:
"Yoğun bakımdan çıktıktan sonra palyatif servisine alındım. Hemşirelerimiz, doktorlarımız çok iyi. Anlatılacak gibi değil. Hepsinden Allah razı olsun. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Bana bir hayat bağışlandı. Nasıl diyeyim? Pediye bir hayat yaşıyorum. Bunun için herkese söylüyorum, aşılarını olsunlar. Çok önemli. Neler çektiğimi ben biliyorum, ama inşallah kimsenin başına gelmez. Hastaneden çıkmış dahi olsak, maske ve mesafemizi korumamız gerektiğine inanıyorum. Zamanımız gelince aşılarımızı olmamız gerekiyor. Her şeye sıfırdan başladım, yürümeye bile. Ve şimdi karşınızdayım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maceraperestler 116 metrelik kayada konakladı Geceyi kayalıklara hamak kurarak geçirdiler
YEREL HABERLER Maceraperestler 116 metrelik kayada konakladı Geceyi ...
Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç zincirini kırmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç ...
İğne oyası dünya vitrininde
YEREL HABERLER İğne oyası dünya vitrininde
Keles daha temiz içme suyuna kavuşacak
YEREL HABERLER Keles daha temiz içme suyuna kavuşacak
Türkiye´nin en iyi drift pilotları Bursa´da buluşacak
YEREL HABERLER Türkiye´nin en iyi drift pilotları Bursa´da buluşacak
İznik'te mezarlıklar yenileniyor
YEREL HABERLER İznik'te mezarlıklar yenileniyor
Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik ...
Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi
YEREL HABERLER Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi
Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da esrarengiz ölüm
YEREL HABERLER Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da ...
Ormanda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Ormanda erkek cesedi bulundu
Bursa’da perakendede iş imkânı artarak sürecek
YEREL HABERLER Bursa’da perakendede iş imkânı artarak sürecek
Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu
YEREL HABERLER Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu
İnkaya'daki kazadan acı haber
YEREL HABERLER İnkaya'daki kazadan acı haber
Gebelikte diyabeti ciddiye alın
YEREL HABERLER Gebelikte diyabeti ciddiye alın
Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Cumartesi günleri yıllık izne eklenemeyecek
YEREL HABERLER Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Cumartesi ...
Fransa'dan geldi onlarca engelli çocuğu sevindirdi Antrenörlerden engellilerin yüzünü güldüren hareket
YEREL HABERLER Fransa'dan geldi onlarca engelli çocuğu ...
Bursa'da lavanta üretimi artırılacak
YEREL HABERLER Bursa'da lavanta üretimi artırılacak
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
YEREL HABERLER Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin ...
Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü
YEREL HABERLER Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü
Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Annesini ziyarete geldi, kazada yaşamını yitirdi
Yangını gören aracını durdurup müdahale etti
YEREL HABERLER Yangını gören aracını durdurup müdahale etti
Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
YEREL HABERLER Dalında kuruyup dökülen kara incir için araştırma
Yangın fırsatçılığı dedikodularına tepki
YEREL HABERLER Yangın fırsatçılığı dedikodularına tepki