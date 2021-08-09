9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor

DHA

9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Kestel ilçesine bağlı Saidabat Mahallesi´nde yaşayan kadınlar, 2002 yılında kurdukları Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği sayesinde kendi işlerinin patronu oldu. Derneğin faaliyetleriyle birlikte mahallenin girişinde otantik bir işletme kurduklarını ve misafirlerine köy kahvaltısı hizmeti sunduklarını belirten Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu, 9 kişiyle kurmuş oldukları derneğin 113 üyesinin olduğunu belirtti. Dernek sayesinde kurulan işletmenin yaklaşık 60 kadına iş istihdamı sağladığını dile getiren Cakalıoğlu, "Kadınlarımız hem aile bütçesine katkıda bulunuyor, hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor" dedi.
Kestel ilçesine bağlı olan ve Uludağ'ın eteklerinde bulunan Saidabad Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 2002 yılında dernek kurma kararı aldı. Sermin Cakalıoğlu'nun öncülüğünde köydeki 9 kadın, Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'ni kurdu. Banka kredisi ve bakanlıklardan alınan hibe destekleriyle dernek çatısı altında Saidabad Mahallesi'nde köy kahvaltısı imkanı sunan bir işletme kuran dernek üyeleri, gün geçtikçe işletmeyi büyüttü. 9 üyeyle kurulan dernek günümüzde 113 üyeye ulaştı. Köyde yaşayan 60 kadın, dönüşümlü olarak derneğe bağlı işletmede çalışarak hem kültürlerini yaşatıyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.
'5 YIL GÖNÜLLÜ ÇALIŞTIK'
Yapılan faalyetler hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "Köyümüzde kadınlarımıza sahip çıkmak, onların sosyal olarak faaliyette olmalarını sağlamak hem de ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek ve köyümüze sahip çıkabilmek adına dernek kurma fikri oluştu. 2002 yılında derneğimizi kurduk. Başlarken 9 kişiyle başladık. Her aileden birilerini arayarak birlikteliği sağlamak istedim. Bu sayede köyümüze sahip çıktık. Köyümüz turizm bölgesi haline geldi. Buradaki amaç köyümüze, köyümüzün ihtiyaç sahiplerine, köy kadınlarımıza ve en önemlisi de kültürümüze sahip çıkmaktı. Kültürüne sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. 9 kişiyle kurduğumuz dernekte 113 üyemiz var. Yaklaşık 60 kadınımız dönüşümlü olarak görev alıyorlar" dedi.
'POZİTİF ENERJİYLE DOLUYORLAR'
Çalışan kadınların bu ortamda mutlu olduğunu belirten Cakalıoğlu, "11 yıl önce derneğin üst katını yaptırmak için 600 bin lira kredi aldık. Dernek için çok büyük miktardı. İçişleri Bakanlığı'ndan da 60 bin ve 51 bin liralık hibe desteği aldık. Derneğimizin üst katı 1 milyon liraya mal oldu. Dernek için çok büyük bir miktardı ama kazançlarımızla kredimizi ödedik. Kadınlarımız burada çalıştıkları için gerçekten çok mutlu oluyorlar. Pozitif enerjiyle doluyorlar. Hem aile bütçesine katkıda bulunuyorlar, hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorlar" ifadelerini kullandı.  
'ÖZGÜVEN KAZANDIK'
Dernek sayesinde özgüven kazandıklarını belirten Hacer Tan,"Dernek kurulma aşamasındayken üyelik için başkanımız beni aradı. İlkokul mezunu olduğum için yapabilir miyim diye karamsar oldum. Kendisi de ilkokul mezunu olduğunu söyledi ve ben de bu yola girdim. O kadar mutlu olduk ki, daha öncesine evde oturan, çocuklarına bakan, hiç bir sosyal yaşantısı olmayan insanlardık. Dernek sayesinde özgüven kazandık. İlkokul mezunuydum ama bir buçuk yıl kasada hesaplara baktım. Bu beni çok mutlu etti. Kadın isterse her şeyi yapar. Biz burada çok mutlu olduk. Şu anda gönüllü olarak çalışıyorum" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Kestel Semih ŞAHİN
2021-08-09 12:46:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli ...
Bursaspor'da Ramazan Keskin'in talihsizliği
YEREL HABERLER Bursaspor'da Ramazan Keskin'in talihsizliği
Yıldırım’da yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da yaralar sarılıyor
Kovid-19 sebebiyle gelişen akciğer yetmezliğinden ECMO tedavisiyle kurtuldu 14 gün ölüm kalım savaşı veren Alat: "Hediye bir hayat yaşıyorum. Herkes aşısını olsun"
YEREL HABERLER Kovid-19 sebebiyle gelişen akciğer yetmezliğinden ...
Maceraperestler 116 metrelik kayada konakladı Geceyi kayalıklara hamak kurarak geçirdiler
YEREL HABERLER Maceraperestler 116 metrelik kayada konakladı Geceyi ...
Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç zincirini kırmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Adanaspor'u bir kez daha yenerek başlangıç ...
İğne oyası dünya vitrininde
YEREL HABERLER İğne oyası dünya vitrininde
Keles daha temiz içme suyuna kavuşacak
YEREL HABERLER Keles daha temiz içme suyuna kavuşacak
Türkiye´nin en iyi drift pilotları Bursa´da buluşacak
YEREL HABERLER Türkiye´nin en iyi drift pilotları Bursa´da buluşacak
İznik'te mezarlıklar yenileniyor
YEREL HABERLER İznik'te mezarlıklar yenileniyor
Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik ...
Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi
YEREL HABERLER Ramazan Keskin’e arkadaşları moral verdi
Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da esrarengiz ölüm
YEREL HABERLER Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da ...
Ormanda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Ormanda erkek cesedi bulundu
Bursa’da perakendede iş imkânı artarak sürecek
YEREL HABERLER Bursa’da perakendede iş imkânı artarak sürecek
Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu
YEREL HABERLER Çocuklar Pinokyo ile kahkahaya boğuldu
İnkaya'daki kazadan acı haber
YEREL HABERLER İnkaya'daki kazadan acı haber
Gebelikte diyabeti ciddiye alın
YEREL HABERLER Gebelikte diyabeti ciddiye alın
Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Cumartesi günleri yıllık izne eklenemeyecek
YEREL HABERLER Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Cumartesi ...
Fransa'dan geldi onlarca engelli çocuğu sevindirdi Antrenörlerden engellilerin yüzünü güldüren hareket
YEREL HABERLER Fransa'dan geldi onlarca engelli çocuğu ...
Bursa'da lavanta üretimi artırılacak
YEREL HABERLER Bursa'da lavanta üretimi artırılacak
Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
YEREL HABERLER Karpuz ve kavun ekenin bu yıl yüzü güldü
Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin ...
Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü
YEREL HABERLER Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü