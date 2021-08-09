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Yapılandırmada son tarih 31 Ağustos

İHA

Yapılandırmada son tarih 31 Ağustos

Osmangazi Belediyesi, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dâir Kanunun”dan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Ağustosa kadar bu fırsatı değerlendirmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dâir 7326 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, Osmangazi Belediyesi'ne borcu vatandaşlara önemli oranda ödeme kolaylıkları sunuluyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma dâhilinde ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkânı sağlanıyor. Vergi ve kaçak inşaat ile zabıta cezalarının yanı sıra 6183 sayılı amme alacakları kapsamında takipli alacakları kapsayan borçları yapılandırmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar Osmangazi Belediyesi’ne başvuruda bulunabilecek. Yapılacak düzenlemeyle, ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine, YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak.
Kanundan faydalanacak vatandaşların, zabıta ve kaçak inşaat gibi idari para cezalarını peşin ödemeleri hâlinde yüzde 25 indirim uygulanacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu yapılandırma kanununun diğerlerinden en önemli farkı, idarî para cezalarına taksitlendirme imkânı getiriyor olması. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir olacak şekilde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödenebilecek. Kanundan faydalananlar, yapılandırmanın ilk taksitini ise 30 Eylül 2021 tarihi Perşembe günü ödemeye başlayacak” dedi.

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