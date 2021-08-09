Yılda 55 bin Megane üretecek Karsan, Bursa'da otonom yatırımlarını sürdürürken 800 kişilik ek istihdam sağlayacak

Yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı toplu taşıma araçları geliştirme stratejisine göre yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Karsan, Renault ile yaptığı Megane üretimi anlaşmasından sonra 800 kişi almaya hazırlanıyor. Karsan son olarak, Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren, mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55 bin adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor. Karsan, Megane Sedan üretimi için proje süresince OYAK Renault adına 210 milyon TL yatırım yapacak ve üretilen araç başına da ekstra bir gelir elde edilecek. Bu anlaşmanın en büyük katkısı da 800 civarında ilave çalışan istihdamı olacaktır.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Bir yandan, markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa’nın önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında yer alıyor. Diğer yandan, üretim kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini fabrikamızda üstlenebiliyoruz. Bu kapsamda, Renault ile yaptığımız iş birliği kapsamında Megane Sedan modeli üretim kapasitemizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Türk otomotiv sektörünün lider ve güçlü şirketi OYAK Renault ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk ekonomisine farklı açılardan katma değer sağlayan örnek bir işbirliği olacağına inancımız tamdır” dedi. Elektrikli araç yatırımlarına 2021 yılında da devam ettiklerini sözlerine ekleyen Okan Baş, yakın zamanda tanıtımına hazırlandıkları 12 metre boyutundaki yüzde 100 elektrikli otobüsün üretiminin de başladığına dikkat çekti.

Bursa’da yer alan modern fabrikasında dünyaca tanınan yüksek teknolojiye sahip toplu taşıma araçlarının üretimini gerçekleştiren yerli sermaye Karsan, aynı zamanda Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak işbirliği yaptığı markalara ait modelleri de üretmeye devam ediyor. Bu stratejisi doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleriyle otomotivin tüm segmentlerinde yer almayı hedefleyen Karsan, son olarak OYAK Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan binek otomobil üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Karsan’ın son 4 yılda yüksek teknoloji atılımı yaptığını hatırlatan Karsan CEO’su Okan Baş, “İki ayaklı bir strateji izlemeye devam ediyoruz. Bir yandan, kendi güçlü markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Türk mühendisleri ve çalışanlarının yoğun emeğiyle hayata geçirilen Karsan markalı Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa’nın önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında yer alıyor. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Karsan, bugün elektrikli ve otonom toplu ulaşım çözümleri konusunda ülkemizin yurt dışında bilinen ve aranan bir markası haline geldi. Yurt dışından uluslararası düzeyde çok iyi bilinen firmalarla bu yönde temas halindeyiz. Diğer yandan da üretim deneyim ve kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini fabrikamızda üstlenebiliyoruz.

Hyundai Motor Company (HMC), Menarinibus ve son olarak OYAK Renault işbirliği bu stratejimizin ne kadar sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor” dedi.

“12metrelik yüzde 100 elektrikli yeni otobüsümüzün üretimine başladık”

Karsan CEO’su Okan Baş sözlerine şu şekilde devam etti; “Üretim kapasitemizi sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetmenin yanında, yüksek teknolojili toplu taşıma araçlarıyla dünya markası olma yolundaki hedeflerimize de başarılı bir şekilde yürüyoruz. Bu kapsamda, 12 metrelik yüzde 100 elektrikli modelimizin üretimine ise başladık. Çok yakında resmen tanıtımını yapmak için gün sayıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.