Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Bursa'da jandarma ekipleri şüphelendikleri aracı takibe aldı. Aracı durduran ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürüln 3 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, içerisindeki 3 kişiden şüphelendikleri aracı takibe aldı. Ekipler, aracı kısa süre sonra durdurarak, şüphelilerin üzerinde ve araçta arama yaptı. 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 48 gram metamfetamin, 235 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 5 bin 675 lira para ele geçirildi. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.