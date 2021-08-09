Yangın bölgelerine gönülden destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahalle gönüllüleri ve izci ekipleri aracılığıyla yangın bölgesine destek olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin güney hattını etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadelede ilk günden itibaren ekip, ekipman ve itfaiye personeliyle faal rol oynayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımların yanı sıra mahalle gönüllüleriyle de sahada ekiplere destek oluyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı koordinasyonuyla organize olan mahalle gönüllüleri, Yangın Dayanışma Merkezi’ne toplanan gıda ve ilâç yardımlarını iletti. Aralarında Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı gönüllüler, farklı noktalarda sokak hayvanlarını da besledi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 18 kişilik izci ekibi de Muğla’nın Ula ilçesine giderek Kızılay’ın lojistik deposuna gelen yardımların indirilmesine, sayımına ve malzemelerin tasniflenmesine yardımcı oldu.

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