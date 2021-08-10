Dükkâna minibüsle girdi, gören fotoğraf çekiyor Seyyarlığı bıraktı, dükkân açtı, ama emektar ekmek teknesinden vazgeçemedi Açtığı iş yerine minibüs soktu, kebapları buradan servis ediyor

Bursa'da bir esnaf, senelerce sokaklarda seyyar olarak kebap sattığı minibüsünü sonunda dükkâna soktu. Esnaf, şimdi kebapları, dükkânın içindeki eski ekmek teknesi minibüste pişirip servis ediyor. İş yerinde minibüsü görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Uzun yıllar dekore ettirdiği minibüslerde Bursa sokaklarında kebap pişirip satan Hanifi Küçükmert, bu işi bir adım daha ileriye taşıyarak dükkân açmaya karar verdi. Açtığı kebapçı dükkânına ise yıllardır çalıştırdığı minibüsünü soktu. Kebapçı dükkânındaki kebapları mutfakta pişirmek yerine iş yerine soktuğu minibüsünde pişiriyor. Minibüsü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşayıp dükkanın içindeki minibüsle özçekim yapıyor. Dükkânın içindeki minibüs vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Bu işe 20 yıl önce başladığını ifade eden Hanifi Küçükmert, "Tasarladığım minibüsle 20 yıl önce kebap satmaya başladım. Bursa'nın farklı noktalarında vergi levhalı seyyar olarak çalıştım. Bu işi bir adım öteye taşıyıp dükkân açmaya karar verdim. Ama açtığım dükkâna minibüsümü de soktum. Dükkâna gelen müşterilerime minibüsten servis yapıyorum. Dükkânın içindeki minibüs insanların çok ilgisini çekiyor. Herkes gelip burada özçekim yapıyor" dedi.

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