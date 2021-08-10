Bursaspor'da 526 günlük hasret sona eriyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TFF 1'inci Lig´de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ekiplerden biri olan Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği, 2021/22 sezonunda stadyum kapasitesinin yüzde 50´si oranında seyirci alınmasıyla birlikte, yeşil-beyazlı taraftarlar sezonun açılış maçı olan Adanaspor mücadelesinde tribünlerde olacak. Pandemi etkisi nedeniyle taraftarından ayrı kalan Bursa temsilcisi, 43 bin 361 kapasiteli stadyumunda yeniden seyircisiyle bütünleşecek.
TARAFTARINI ÖZLEDİ
Son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanan İstanbulspor karşılaşmasında taraftar tribündeki yerlerini alırken, 526 günlük aranın ardından yeniden takımlarını yakından destekleyebilecek. Seyircisiz oynanan mücadelelerde zorluk yaşayan Bursa temsilcisi, ligde oynadığı 25 iç saha mücadelesinde; 11 galibiyet ve 5 beraberliğin yanı sıra, 9 karşılamada ise rakiplerine mağlup oldu.
AÇILIŞ MAÇI SEYİRCİSİYLE
Seyircisiz bir şekilde oynanan geçtiğimiz sezonun dışında Bursaspor, son 10 yılda sadece 3 kez evinde sezon açılışını gerçekleştirdi. Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 2´sini kazanırken, birini kaybetti. Aynı süreçte yeşil-beyazlı takımın, taraftarı önünde oynadığı ilk maçlara bakıldığında 4´er galibiyet ve mağlubiyetin dışında, 2 beraberlik aldığı görülüyor.
TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
Transfer hareketliliğinin yaşandığı Bursaspor, resmi olarak şu ana dek 3 transferini duyurdu. Hırvat savunma oyuncusu Luka Capan ile sezonun ilk yabancı transferini gerçekleştiren Bursaspor; Altınordu´da başarılı bir grafik yakalayan 26 yaşındaki eldiven Erhan Erentürk´ün ardından, son olarak kanat oyuncusu Ozan Sol´u renklerine bağladı. 28 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 28 maçta attığı 31 gol ve 5 asist ile dikkatleri üzerine çekmişti.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-10 11:20:11
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