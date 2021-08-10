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Bursaspor'da 526 günlük hasret sona eriyor

DHA

Bursaspor'da 526 günlük hasret sona eriyor


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TFF 1'inci Lig´de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ekiplerden biri olan Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği, 2021/22 sezonunda stadyum kapasitesinin yüzde 50´si oranında seyirci alınmasıyla birlikte, yeşil-beyazlı taraftarlar sezonun açılış maçı olan Adanaspor mücadelesinde tribünlerde olacak. Pandemi etkisi nedeniyle taraftarından ayrı kalan Bursa temsilcisi, 43 bin 361 kapasiteli stadyumunda yeniden seyircisiyle bütünleşecek.
TARAFTARINI ÖZLEDİ
Son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanan İstanbulspor karşılaşmasında taraftar tribündeki yerlerini alırken, 526 günlük aranın ardından yeniden takımlarını yakından destekleyebilecek. Seyircisiz oynanan mücadelelerde zorluk yaşayan Bursa temsilcisi, ligde oynadığı 25 iç saha mücadelesinde; 11 galibiyet ve 5 beraberliğin yanı sıra, 9 karşılamada ise rakiplerine mağlup oldu.
AÇILIŞ MAÇI SEYİRCİSİYLE
Seyircisiz bir şekilde oynanan geçtiğimiz sezonun dışında Bursaspor, son 10 yılda sadece 3 kez evinde sezon açılışını gerçekleştirdi. Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 2´sini kazanırken, birini kaybetti. Aynı süreçte yeşil-beyazlı takımın, taraftarı önünde oynadığı ilk maçlara bakıldığında 4´er galibiyet ve mağlubiyetin dışında, 2 beraberlik aldığı görülüyor.
TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
Transfer hareketliliğinin yaşandığı Bursaspor, resmi olarak şu ana dek 3 transferini duyurdu. Hırvat savunma oyuncusu Luka Capan ile sezonun ilk yabancı transferini gerçekleştiren Bursaspor; Altınordu´da başarılı bir grafik yakalayan 26 yaşındaki eldiven Erhan Erentürk´ün ardından, son olarak kanat oyuncusu Ozan Sol´u renklerine bağladı. 28 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 28 maçta attığı 31 gol ve 5 asist ile dikkatleri üzerine çekmişti.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-10 11:20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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