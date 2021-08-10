Doruk Yıldırım’dan çalışanlarına âfet eğitimi

Özel Doruk Yıldırım Hastanesi, çalışanlarını depremler başta olmak üzere âfetlere karşı bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı” ilan edilmesinin ardından harekete geçen hastane yönetimi, Bursa AFAD desteği ile hastane çalışanlarına âfet eğitimi verdi. Yaşanabilecek depremlere ve âfetlere karşı personellerini bilinçlendirmek maksadıyla Doruk Yıldırım Hastanesi yönetimi ile Bursa AFAD ortaklığında gerçekleştirilen eğitime çok sayıda hastane çalışanı katıldı.

Hastane çalışanlarına Bursa AFAD eğitmenleri tarafından muhtemel bir deprem esnasında hastaların nasıl korunacağı, afet çantasının hazırlanması ve afet sonrası yaşanabileceklere ilişkin eğitim verildi.

Başhekim Dr. Cemal Turhan, âfet eğitimlerinin deprem esnasında hayat kurtardığının altını çizerek, “Tarihimizin, belki de en büyük doğal afetleri ile mücadele ettiğimiz bugünlerde AFAD desteği ile personelimize verilen eğitimler şuur oluşturması adına çok kıymetliydi. Her türlü âfet ile mücadele etmemiz için bizlere tecrübe ağlayacaktır” dedi.

İş Güvenliği Uzmanı Musa Kıransoy da, “Çalışanlarımıza Bursa AFAD desteği ile eğitim organizasyonu gerçekleştirdik. Maksadımız çalışanlarımızı âfetlere karşı bilinçlendirmekti. Güzel bir eğitim oldu, afetlere karşı daha bilinçli olarak hareket edeceğiz. Buradan herkesi âfet gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Afet çantası oluşturalım, hem işyeri hem de evimizde depremlere yönelik zarar azaltma çalışması yapalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.