Bursa Büyükşehir Belediyespor´da yeni sezon hazırlıkları başladı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi hazırlıklarının startını verdi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi´nde Bursa´nın tek temsilcisi olan Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2021-2022 sezonu için toplandı. İlk olarak sağlık kontrollerinden geçen ve takıma dahil olan son isimlerin de kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeni sezonun startını veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Sezona günde çift antrenmanla başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2021-2022 sezonunda Bursa´yı AXA Sigorta Efeler Ligi´nde başarıyla temsil edebilmek için kolları sıvadı.

Başantrenörlüğe Levent Zoroğlu´nu getiren, içtransferde Berk Dilmenler´le sözleşme yenileyen, kadrosuna ise Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer, Serhat Fatih Uzun, Berkün Eber Üstündağ, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Uğur Güneş, Mustafa Efe Er, Dmitrii Bahov, Ahmet Karataş ve Umut Özdemir´i katan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, gerçekleştireceği antrenmanlarla sezona hazır hale gelecek. AXA Sigorta Efeler Ligi´nde Bursa´yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Başantrenörü Levent Zoroğlu, "Bursalı voleybolseverlere keyifli maçlar izlettirmek istiyoruz. Bursa´nın AXA Sigorta Efeler Ligi´ndeki tek temsilcisi olarak güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kadromuza kattığımız 2 oyuncunun da önümüzdeki hafta takıma katılmasıyla çalışmalarımıza tam kadro devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-10 11:45:02



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