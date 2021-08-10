Hırsızlık şüphelisi otobüsle seyahat ederken yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet savcılığınca aranan hırsızlık şüphelisi, Bursa’nın İnegöl ilçesi şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yakalandı.

istanbul'da işyeri hırsızlığı olayına Hamza S. (28), şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. Hırsızlık şüphelisinin otobüste olduğu bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BursaAnkara karayolu üzerinde teyakkuza geçti. Bursa'dan Ankara istikametine giden otobüs, İnegöl girişinde durduruldu. Durdurulan otobüsteki şahıs, ekiplerce gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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