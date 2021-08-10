Hırsızlık şüphelisi otobüste yakalandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)İSTANBUL´da hırsızlık suçundan aranan Hamza S. (28), Bursa´nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yakalandı.

İstanbul'da bir iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı belirtilen Hamza S.´nin Ankara´ya gitmek için bir yolcu otobüsüne bindiği bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlem aldı. Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde otobüsü durduran ekipler, Hamza S.´yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-10 14:07:28



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