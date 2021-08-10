Ozan Tufan’dan Bursaspor’a 50 bin TL’lik destek

Bursaspor alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yeşilbeyazlı kulübün 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına 50 bin TL'lik destekte bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un maddî sıkıntılar sebebiyle başlattığı ‘Ayağa kalk Bursa’ kampanyasının son gününde önemli destekler gelmeye başladı. Yeşilbeyazlı takımın alt yapısında yetişen Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da bu duruma kayıtsız kalmadı. Millî futbolcu, Bursaspor’a 50 bin TL’lik destekte bulundu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan’a teşekkür ederiz."
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.