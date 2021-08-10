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BBP Genel Başkanı Destici: "Anayasa Mahkemesinin de HDP’yi kapatacağına inanıyorum" "Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem diye tutturmuşlar. Bunu mecliste yapılan HSK seçimlerinde gördük" "Eğer devletin yanındaysan Suriye’nin kuzeyinde Türk askerinin yanında duracaksın. Libya’da Türk askerinin yanında olacaksın. Azerbaycan’da kahraman Mehmetçiğin yanında olacaksın"

İHA

BBP Genel Başkanı Destici: "Anayasa Mahkemesinin de HDP’yi kapatacağına inanıyorum" "Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem diye tutturmuşlar. Bunu mecliste yapılan HSK seçimlerinde gördük" "Eğer devletin yanındaysan Suriye’nin kuzeyinde Türk askerinin yanında duracaksın. Libya’da Türk askerinin yanında olacaksın. Azerbaycan’da kahraman Mehmetçiğin yanında olacaksın"

Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa Mahkemesinin de HDP’yi kapatacağına inanıyorum. Kapatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer kapatılmaz ise hem uluslararası hukuka, hem de iç hukuka aykırı bir karar vermiş olacaktır” dedi.
Merinos AKKM'de yapılan toplantıya basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda parti üyesi katıldı. Türkiye’nin ürettiği silahlarla terör örgütlerini darmadağın ettiğini ifade eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, artık kendi yerli insanlı ve insansız savaş uçağını üretmeye başladığını söyledi. S400 ile kıyametleri kopardıklarını belirten Destici, “Seneye biz kendi uzun menzilli füzelerimize sahip olacağız. Şu ânda denizlerde çok farklı silahlara sahibiz. Türkiye bu hamlelerini tamamladığı zaman bölgesinde çok daha güçlü bir hâle gelecektir. Bölgesi başta olmak üzere dünyada Türkiye'siz hiçbir şeye kararı verilemeyecektir. Türkiye’nin onayı olmadan bölgemizde hiç kimse at koşturamayacaktır. Terörle mücadelede geldiğimiz nokta ortadadır. Biz bunu teknoloji ve bilim ile sağladık. Çünkü Türkiye şunu gördü ki Fırat kalkanı harekatı başladığında, bize uçaklarımızın atacağı bombayı vermediler. Ama bakın şu anda o bombaları bizler kendimiz üretiyoruz” diye konuştu.
Teröre bulaşan, terör örgütünün sözcülüğünü yapan, ismi ne olursa olsun, hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğine dikkat çeken Destici, “Bunun hem uluslararası hukukun, hem de iç hukukumuzun bir gereği olduğunu hep söylüyoruz. İspanya örneği ortadadır. 2 partiyi kapattılar. Hem de terör örgütüne destek verdiği veya sözcülüğünü yaptığı için değil, sadece terörü kınamadığı için kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de İspanya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararını onadı. İspanya sadece partiyi kapatmadı. Terör örgütünün bütün uzantılarını kapattı. Medyasını, derneğini ve barına varıncaya kadar her şeyini kapattı. Bizde de sadece partiyi kapatmak yetmez. Terör örgütüyle mücadele için biz de her şeyini kapatmak zorundayız. Partinin ne kadar STK’sı varsa, ne kadar yandaşı, medyası varsa, işletmesi varsa, marketi varsa ve bunu bir defada yapmalıyız. Bir daha da açmasına izin vermemeliyiz. Eğer ortada devlet varsa, açamaz. Mücadele böyle olur. Anayasa Mahkemesinin de HDP’yi kapatacağına inanıyorum. Kapatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer kapatılmaz ise hem uluslararası hukuka, hem de iç hukuka aykırı bir karar vermiş olacaktır” dedi.
Seçimlerin zamanında yapılacağını düşündüklerini belirten Destici, “Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, hem de bizim kararımız bu yöndedir. Millette bir erken seçim beklentisini ben görmüyorum. Millet erken seçim değil, içinden geçtiği zorlukların çözülmesini istiyor. Salgının oluşturduğu sorunların ortadan kaldırılmasını istiyor. Şu ânda inanılmaz bir fiyat artışından dolayı mâlî zorluk içerisindeyiz. Bir hayat pahalılığı var. Buna çözüm bulunması gerekiyor. Eğitimle ilgili çözümlerin yapılması bekleniyor. Pek çok meselemiz varken, kimsenin erken seçimi düşündüğünü sanmıyorum. Ancak Millet İttifakını oluşturan partiler, erken seçimi gündemde tutarak kendi varlıklarını göstermeye çalışıyorlar. Gündem belirleme çabası içerisindeler. Ben bir erken seçim çabası görmüyorum. Seçimlerin zamanında yapılması Türkiye’nin hayrınadır. Millet İttifakı asla demokratik bir tutum sergilemiyor. Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem diye tutturmuşlar. Bunu mecliste yapılan HSK seçimlerinde gördük. Ellerine ilk fırsat geçtiğinde nasıl 'tek adam'cılık yapacaklarını ve gruplarını dahil yok sayacaklarını ortaya koydular. Onun için bizim külahımıza anlatsınlar. Bizim aklımızla da alay etmesinler. Biz her şeyin farkındayız. Asla demokratik değiller. Asla milletin değerlerinin yanında durmuyorlar. Devletin yanında durmuyorlar. Eğer devletin yanında duruyorsan, Suriye’nin kuzeyinde Türk askerinin yanında duracaksın. Libya’da Türk askerinin yanında olacaksın. Azerbaycan’da kahraman Mehmetçiği yanında olacaksın. Sen bunu yapmıyorsan. Senin söylediğinin bizim nezdimizde hiçbir itibarı yoktur” şeklinde konuştu.
Korona virüs ile ilgili geriye doğru baktığımızda esnafın ve bazı kesimlerin mağduriyet yaşadığını ifade eden Destici, “Esnaf yeni yeni toparlanmaya başladı. Ancak geçmişte alınan kredilerin geri ödemesi başladı. Biz BBP olarak salgından etkilenen ve uzun süre kapalı olan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaflara esnaf kredi kooperatifi aracılığı ile verilen 25 bin liralık kredilerin devlet tarafından silinmesini ve hibe olarak yazılmasını istiyoruz. Önümüzde de memur ve işçilerimizin toplu sözleşmeleri var. Hükûmet ilk teklifini perşembe günü açıklayacak. Biz memur sendikalarının isteklerinin makul olduğunu düşünüyoruz. Biz isteriz ki bu taleplerin hepsi kabul edilsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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