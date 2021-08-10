BSMMMO’da sendika ile sözleşme yenilendi

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (TEZKOOPİŞ) Sendikası arasında, Oda personellerine yönelik ilki 2011 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi, üç yıllığına yenilendi. Tarafların katılımıyla BSMMMO Hizmet Binası’nda imzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayacak.

Doğan Yılmaz başkanlığındaki BSMMMO Yönetim Kurulu ile Oda Denetleme ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza töreninde, TEZKOOPİŞ Sendikası Bursa Şube Başkanı Bülent Çetin ve Oda personelleri de hazır bulundu. Oda hizmet binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Sözleşme görüşmelerini ortak anlayış ve hoşgörü çerçevesinde kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üç yıl geçerli olacak sözleşmenin Odamıza ve Odamız çalışanlarına katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Törende konuşan TEZKOOPİŞ Sendikası Bursa Şube Başkanı Bülent Çetin ise sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını diledi. Tören, tarafların toplu iş sözleşmesine imza atması ile sona erdi.

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