Bursaspor Kulübü, ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasının süresini uzattı

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Bursaspor Kulübü, 10 Ağustos 2021 tarihinde son bulacağını açıkladığı 'Ayağa Kalk Bursa' hareketinin süresini yoğun talep üzerine uzattı.

Bursaspor'da 3 Ağustos 2021 tarihinde başlayan 'Ayağa Kalk Bursa' hareketi bu gece itibariyle son bulacaktı. Yeşilbeyazlı yönetim, gelen yoğun talep üzerine hatıra forma satışlarının süresini uzattı. Buna göre 'Ayağa Kalk Bursa' hareketi 16 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ayağa Kalk Bursa hareketimiz camiamızdan gelen yoğun talep üzerine 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. Haydi Bursa 'Hatıra Formanı Al, Bursaspor’a Destek Ol!’

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