Tamirden çıkan otomobil alev alev yandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Bursa’da bir otomobil karayolunda alev alev yandı. Otomobilin tamirden çıktıktan sonra yanması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenişehir ilçesine bağlı Akdere Yolu mevkiinde meydana geldi. Bilecik’te oturan bir vatandaş, Yenişehir’e tamire verdiği aracını teslim aldıktan sonra dönüş için yola çıktı. Otomobil karayolunda seyir halinde iken birdenbire motor kısmından alev aldı.

Alev alev yanan otomobili görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Yangında can kaybı oluşmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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