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(Özel) Bursa’da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

(Özel) Bursa’da 10 mağazaya girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da Nalbantoğlu çarşısında bulunan mağazalardan 10 tanesine girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf ise yetkililerden çarşı güvenliği için tedbir alınmasını istedi.
Merkez Osmangazi ilçesindeki Nalbantoğlu Çarşısı'nda bulunan esnaf son zamanlarda iş yerlerine dadanan hırsızlar için tedbir alınmasını istedi. Çarşıda bulunan bir ayakkabıcı mağazasına gece yarısı kapıyı açarak girmeye çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde 3 kişinin olduğu ve yaşı büyük olanın çevreyi kolaçan ettiği, yaşı küçük iki kişinin ise mağaza kapısını kırarak içeri girdiği görüldü. Sabah saatlerinde gelen iş yeri sahibi kapının açık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde dükkâna hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili konuşan Hüseyin Baraz, “Nalbantoğlu esnafı olarak mağduruz. Çarşıda sürekli olarak hırsızlık olayları oluyor. Benim dükkanıma giren hırsız aynı gece başka dükkanlara da girmiş ve 30 bin liraya yakın zarar vermiş. Akşamları çarşının denetimlerini artırsın. Bu sokakta yaklaşık 15 dükkana girmeye çalışmışlar. Tornavidayla levyeyle tam teçhizatlı geliyorlar. Polisler isimlerini söyledi. Yabancı uyrukluymuş. Bu işi yapanlar çocuk, ancak yöneten biri var. Kameralarda görünüyor. 30 yaşının üzerinde belli. Bu elebaşı yakalanırsa çocuklar bu işi yapamaz. Bizim emniyet güçlerinden isteğimiz elebaşını yakalasınlar. Bursa Valiliği ve Adalet Bakanlığı bu tür suçluları hemen sınır dışı etsin. Benim maddi zararım 1011 bin lira kadar. İçeriden ayakkabı, kıyafet, laptop ve hediye çeklerini çalmışlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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