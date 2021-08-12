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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da festival coşkusu başladı

İHA

Bursa'da festival coşkusu başladı

Türkiye’nin en uzun soluklu festivali Uluslararası Bursa Festivali pandemi nedeniyle verdiği bir yıllık aranın ardından 59. kez sanatseverlerle buluştu.
Bursa’nın sanat hayatına 1962’den bu yana yön veren Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 59’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’nin açılışı Ferhan Tülmen’in sunumu, Tenor Hakan Aysev ile Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın muhteşem konseriyle başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Uluslararası Bursa Festivali’nin Bursa’nın marka etkinliği olduğunu söyledi. Tüm dünyayı saran ve birçok alışkanlığı değiştiren pandeminin kültür ve sanatı da sekteye uğrattığının altını çizen Matlı, “Dijital etkinlikler, tiyatro günleri gibi programlarla bu sıkıntılı dönemde kültür ve sanat hayatına soluk vermeye çalıştık. Bu yıl yine pandemi nedeniyle yapılamayan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları coşkusunun özlemini giderebilmek adına Yerel Halk Dansları Şölenimizi gerçekleştirdik” dedi.
Sahneler boş kalmayacak
Zor şartlar altında da olsa bu etkinliğin gerçekleşmesine önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sanat ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür eden BKSTV Başkanı Matlı, “Festival 30 Ağustos’a kadar Bursa’yı kültür ve sanat ile renklendirecek. Sonrasında ise Ekim ayının sonuna kadar Tan Taşçı, Zeynep Bastık, MazharFuatÖzkan, Şener Şen, Sibel Can gibi Türkiye’nin birçok ünlü ismi Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Yine Ekim ve Kasım ayında Uluslararası Kukla ve Gençlik Tiyatroları ile Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Festivalimiz gerçekleştirilecek” diye konuştu.
Sponsorlara teşekkür
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Özer Matlı daha sonra festivale katkı sağlayan sponsorlara teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. Başkan Aktaş ve BKSTV Başkanı Matlı, Uludağ Premium adına Ömer Kızıl, Durmazlar adına Hüseyin Bülbül, BTSO adına Aytuğ Onur, Atış Yapı adına Ahmet Atış, Kumova İnşaat adına Beren Toker, Hayat Hastanesi adına Fatih Özkul, Abidin Usta adına Şakir Özen, Özhan Marketler Zinciri adına Elif Özhan, BU Piliç adına Onur Özkul, DOSABSİAD adına Nilüfer Çevikel, Güngör Turizm adına Ahmet Güngör, Royal Hotel adına Orhan Çapar, Ömür Bozası adına Atakan Kuşku, Okul Etiketi.com adına Zerrin Fitöz, Biletini Al adına, Numan Çatmakaş’a teşekkür ederek plaketlerini sundu. Konuşmaların ve teşekkürlerin ardından Türkiye’nin en uzun soluklu festivali Şef Dağhan Doğu yönetimindeki Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ve Tenor Hakan Aysev’in muhteşem sesiyle başladı. İzleyicilerin sanat dolu bir akşamı yaşadığı gecede Hakan Aysev, “Bursa benim için çok önemli. Bir süre okudum. Bursa senfonisinin ilk konserini de ben yapmıştım. Böylesine zorlu bir ortamda 1,5 sene aradan sonra bu festivali oluşturabildikleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BKSTV Başkanı Özer Matlı’ya teşekkür ediyorum” dedi. Gece boyunca en sevilen eserleri Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın müziği eşliğinde Bursalılar için seslendiren Hakan Aysev, seyircilerin büyük beğenisini topladı. Konser sonrası sanatçı Hakan Aysev’e teşekkür plaketini BKSTV Başkanı Matlı ile Bursa Filarmoni Derneği Başkan Yardımcısı ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl verdi.

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