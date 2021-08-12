Ligin en yüksek kapasiteli stadyumu Bursaspor'un



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR, TFF 1. Lig´de en yüksek kapasiteli stadyuma sahip ekip olarak öne çıkıyor.

TFF 1. Lig´de 2021/22 sezonu 13 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Gençlerbirliği - Eyüpspor mücadelesi ile birlikte başlayacak. 38 hafta sürecek ve 19 takımlı oynanacak olan ligde, her hafta bir takım `bay´ geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu´nun açıkladığı önlemler gereğince; bu sezon seyirciler, tribünlerde stadyum kapasitesinin yüzde 50´sine kadarlık bir oranda yer alabilecek, localarda ise tam kapasite ile seyirci bulunabilecek. Ayrıca, Kovid-19 önlemleri kapsamında misafir takım seyircileri karşılaşmalara alınmayacak.

Bu noktada stadyum kapasitelerinin de önemi artmış durumda. TFF 1. Lig´deki 19 takıma bakıldığında da en yüksek kapasiteye sahip ekip olarak Bursaspor öne çıkıyor. Yeşil beyazlıların maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, 43 bin 361 kişilik kapasiteye sahip. 30 bin kişi barajını aşan yalnızca 4 takımın bulunduğu ligde; Bursaspor, stadyum ve seyirci gücüyle dikkati üzerine çekiyor.

Bursaspor´un ardından ligin en yüksek kapasiteli stadyumunda maçlarını oynayan kulüp ise Yılport Samsunspor. Samsun ekibinin maçlarını oynadığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, 33 bin 919 kişilik bir kapasite sahip. Ligin en düşük kapasiteli stadyumunda ise ligin yeni takımlarından Eyüpspor oynuyor. İstanbul ekibinin maçlarını oynadığı Eyüp Stadı´nın kapasitesi yalnızca 2 bin 500.

İşte TFF 1. Lig´deki kulüpler ve stadyum kapasiteleri;

Bursaspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu): 43361

Yılport Samsunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı): 33919

Adanaspor (Yeni Adana Stadyumu): 33000

Kocaelispor (Kocaeli Stadı): 33000

MKE Ankaragücü (Eryaman Stadyumu): 20560

Gençlerbirliği (Eryaman Stadyumu): 20560

BB Erzurumspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu): 21374

Denizlispor (Denizli Atatürk Stadı): 18745

Balıkesirspor (Balıkesir Atatürk): 13732

RH Bandırmaspor (Bandırma 17 Eylül): 12725

Manisa FK (Spor Toto Akhisar Stadyumu): 12139

Altınordu FK (Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu): 9138

Beypiliç Boluspor (Bolu Atatürk): 8456

Ankara Keçiörengücü (Aktepe Stadı): 4883

İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı): 4488

Tuzlaspor (Vefa Stadı): 4444

Menemenspor (Menemen İlçe Stadı): 4420

Ümraniyespor (Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı): 3513

Eyüpspor (Eyüp Stadı): 2500DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-12 10:34:43



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